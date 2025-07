Berta je praktická

Bratislava 2. júla (TASR) - Ženské meno Berta má nemecký pôvod a v preklade znamená "slávna", "skvelá". Nositeľky tohto na Slovensku zriedkavého mena oslovujeme Berti, Bertička.



Berty, ktoré oslavujú meniny 2. júla, vždy presne vedia, čo chcú. Svoj cieľ nedosahujú priamo, radšej si zvolia dlhšiu cestu s okľukami a prestávkami. Silnou zbraňou týchto žien je ich obdivuhodná pamäť. Majú vlastnícke sklony. Svojho vyvoleného by najradšej mali výhradne pre seba. Sú aj praktické, pozorovať môžeme ich výrazný zmysel pre rodinu.



Berty sú veľmi životaschopné. Mali by si dávať pozor na psychiku a zdravotné ťažkosti spojené so žalúdkom. Stravou by si mali dopĺňať vitamíny C, E a vápnik.



Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby Berty sú čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny medovka, baza, ochranné kamene achát a perla.