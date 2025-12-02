Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Magazín

Bibiána je rozvážna

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Bibiány, ktoré majú meniny 2. decembra, sú uzavreté a zdôverujú sa len veľmi zriedkavo.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Ženské meno Bibiána má latinský pôvod a v preklade znamená "plná života". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Bibi, Biba, Bibiánka.

Bibiány, ktoré majú meniny 2. decembra, sú uzavreté a zdôverujú sa len veľmi zriedkavo. Sú rozvážne, len málokedy sa uvoľnia a odreagujú.

V citovom živote Bibiány sústavne potláčajú svoje emócie a pochybujú o úprimnosti vyznaní lásky. Ako partnerky sú však pozorné a príjemné. Sú pozoruhodne životaschopné, no ich zdravie je nestále. Dopĺňať by si mali najmä vitamíny C a E.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby týchto dám sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka a fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun