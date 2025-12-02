< sekcia Magazín
Bibiána je rozvážna
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Ženské meno Bibiána má latinský pôvod a v preklade znamená "plná života". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Bibi, Biba, Bibiánka.
Bibiány, ktoré majú meniny 2. decembra, sú uzavreté a zdôverujú sa len veľmi zriedkavo. Sú rozvážne, len málokedy sa uvoľnia a odreagujú.
V citovom živote Bibiány sústavne potláčajú svoje emócie a pochybujú o úprimnosti vyznaní lásky. Ako partnerky sú však pozorné a príjemné. Sú pozoruhodne životaschopné, no ich zdravie je nestále. Dopĺňať by si mali najmä vitamíny C a E.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby týchto dám sú oranžová, modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka a fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.
