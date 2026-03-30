Biele, žlté či ružové zlato? Vyberte si obrúčky, ktoré vám pristanú
Výber svadobných obrúčok je omnoho viac než len otázkou štýlu.
Bratislava 30. marca (OTS) - Farba kovu, z ktorého sú vyrobené, ovplyvňuje ich vzhľad, odolnosť aj to, ako budú ladiť s vaším tónom pleti počas dlhých rokov nosenia. Pozrime sa na to, čím sa jednotlivé odtiene zlata odlišujú.
Čisté zlato je príliš mäkké na každodenné nosenie, preto sa pri výrobe šporkov mieša s inými kovmi. Práve zloženie zliatiny určuje nielen výslednú farbu, ale aj odolnosť šperku a jeho nároky na údržbu.
Ktorá farba vám skutočne pristane?Obrúčky zo žltého zlata sú nadčasovou klasikou. Nevyžadujú špeciálne pokovovanie a krásne ladia s teplými tónmi pleti. Sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí majú radi tradíciu a prirodzený zlatý odtieň.
Obrúčky z bieleho zlata pôsobia moderne a elegantne. Ich charakteristický lesk vzniká vďaka ródiovej vrstve, ktorá si časom môže vyžadovať obnovu u klenotníka. Výborne sa kombinujú s diamantmi a spravidla pristanú k chladnejším tónom pleti.
Obrúčky z ružového zlata patria medzi najodolnejšie spomedzi všetkých troch variantov, pretože vyšší podiel medi, zliatinu spevňuje. Ich teplý ružovkastý odtieň lichotí mnohým typom pleti a hodí sa rovnako k vintage štýlu, ako aj k moderným dizajnom šperkov.
Ako vznikajú rôzne farby zlata?Každá farba zlata vzniká odlišnou kombináciou kovov. Žlté zlato sa skladá z rýdzeho zlata, medi a striebra, pričom práve pomer týchto dvoch kovov rozhoduje o výslednom odtieni. Vyšší podiel medi posúva farbu do teplejších tónov, vyšší podiel striebra ju zjemňuje. Vyvážený pomer oboch vytvára klasické žlté zlato.
Napríklad v 14-karátovom šperku tvorí rýdze zlato 58,5 % a zvyšok tvoria prímesi ďalších kovov, niekedy doplnené aj o malé množstvo zinku pre lepší lesk a spracovateľnosť. Biele zlato namiesto medi využíva najmä biele kovy, napríklad paládium alebo striebro, a ružové zlato obsahuje vyšší podiel medi. Čisté 24-karátové zlato by pri obrúčkach nebolo praktickou voľbou, pretože by bolo príliš mäkké.
Pre lepší prehľad si vlastnosti jednotlivých farieb zlata môžete porovnať aj v nasledujúcej tabuľke: