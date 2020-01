BIERMANN: Film SVIŇA môže upratať spoločnosť ešte pred voľbami

Bratislava 24. januára (TABLET.TV) – Hosťom Radoslava Šeba v relácii EXKLUZÍV na TABLET.TV bol filmový producent Rudolf Biermann.







Dúfam, že film SVIŇA ovplyvní náladu slovenskej spoločnosti pozitívnym smerom, a to tak, že si všetci uvedomia, že sa nad niektorými vecami treba skutočne zamyslieť a v správaní sa posunúť. Film dáva nádej a povedie k zamysleniu. Ak sa nebudeme pozerať do zrkadla, nikdy nezistíme, čo sa s nami deje. Musíme sa zamyslieť! Ľudia nesmú rezignovať, lebo opäť tu môžeme mať komunizmus alebo aj fašizmus. Ak ľudia rezignujú, to je to najhoršie, čo sa spoločnosti môže stať, lebo tak sa dostane do rúk zla. V EXKLUZÍVE na TABLET.TV to uviedol filmový producent Rudolf Biermann.