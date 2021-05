Bill Gates a jeho manželka Melinda sa rozvádzajú

New York 3. mája (TASR) - Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a filantrop Bill Gates a jeho manželka Melinda v pondelok oznámili, že po 27 rokoch manželstva sa rozvádzajú. Informovala o tom stanica BBC.



"Po veľkom premýšľaní a množstve práce na našom vzťahu sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo," napísala dvojica na Twitteri.



Stanica BBC poznamenala, že dvojica sa zoznámila koncom 80. rokov, keď Melinda vstúpila do Billovej firmy Microsoft. Majú tri deti. Spoločne riadia Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov.



Nadácia manželov Gatesovcov patrí medzi najväčších súkromných sponzorov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a takisto sa aktívne angažuje v boji proti novému koronavírusu SARS-CoV-2.



Bill Gates je podľa časopisu Forbes štvrtým najbohatším človekom na svete.