BILLA s vami pobeží aj v roku 2026
Bratislava 9. apríla (OTS) - Beh, ako súčasť zdravého životného štýlu, si na Slovensku získava čoraz väčšiu obľubu, čo dlhodobo svojimi aktivitami podporuje aj spoločnosť BILLA. V uplynulom roku bola partnerom viacerých bežeckých podujatí po celom Slovensku a postarala sa o občerstvenie pre viac než 29 000 bežcov a bežkýň. Kolegyne a kolegovia z BILLA tímu pritom spoločne nabehali takmer 1 700 kilometrov. Ani nadchádzajúca sezóna nebude výnimkou – komunitné či nové podujatia sa budú striedať s tradičnými, bežkyne a bežci rôznych generácií pobežia naprieč krajinou v dobrej atmosfére, plní energie. Spoločnosť BILLA so Slovenskom pobeží aj v roku 2026.
BILLA tím na Night Run Štrbské Pleso
Už 11. a 12. apríla bude BILLA tradične súčasťou jedného z najväčších športových podujatí na Slovensku – 21. ročníka ČSOB Bratislava Marathon, kde je partnerom disciplín BILLA štafetový maratón a štafetový polmaratón. Na podujatie je prihlásených takmer 17 000 bežcov, vrátane viac ako 40 kolegov a kolegýň z BILLA tímu, ktorých podporia aj známe osobnosti – športovec Teo Žampa, šéfkuchár Andrea Ena či riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň. Účastníkov čaká BILLA Pasta Party s obľúbenými cestovinami, sprievodné aktivity v BILLA stánku a odmeny v podobe ovocia či sladkých dobrôt pre najmenších.
Arašid, maskot privátnej značky Nice Bites, na ČSOB Bratislava Marathone
Bratislavskému maratónu predchádzala príprava zameraná na komplexnú podporu pohybu a správneho stravovania sa bežeckej komunity, realizovaná v spolupráci s Isadore Community Hub. Tréning s Gabrielom Švajdom doplnila odborná prednáška o výžive s MUDr. Borisom Bajerom, PhD. a live cooking so šéfkuchárom Andreom Enom.
Finančnú podporu z grantového programu spoločnosti BILLA Športujte pre zdravie získalo minulý rok aj bežecko-edukačné podujatie Sheruns Brunch, ktoré jeho účastníčky ocenili najmä vďaka prepojeniu odborných prednášok, behu a silového tréningu.
Bežecko-edukačné podujatie Sheruns Brunch
Novinkou bežeckého kalendára bude májový štafetový beh Fun BILLA Run (17. 5.). V príjemnom prostredí Štrkoveckého jazera v Bratislave sa predstavia trojčlenné tímy v siedmich štafetových disciplínach – od detských behov až po kráľovskú štafetu. Každý bežec získa štartovací balík produktov BILLA a partnerov, pripravené budú aj sprievodné aktivity pre celú rodinu.
Fun BILLA Run 17. 5. 2026
Leto bude tradične patriť nočným behom vo Vysokých Tatrách (30. 5.) a na Donovaloch (25. 7.). V auguste BILLA ako hlavný partner podporí legendárnu štafetu Od Tatier k Dunaju (15. – 16. 8.) v dĺžke 345 km, a v septembri Night Run Bratislava (5. 9.). „Atmosféra, ktorú vytvárajú tisíce bežcov po celom Slovensku, nás utvrdzuje v tom, že chceme byť súčasťou tejto komunity aj naďalej. Naším dlhodobým cieľom je motivovať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu, každodennému pohybu a behať spolu s nimi,“ uzatvára Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
BILLA tím na Night Run Štrbské Pleso
BILLA partnerom štafetových disciplín na ČSOB Bratislava Marathon
Podpora komunít a zdravého životného štýlu
Premiérový Fun BILLA Run a letné bežecké výzvy
