BILLA spája sily s Nadáciou DEDO a rozširuje pomoc pre ľudí v núdzi

Bratislava 11. júna (OTS) - K riešeniu tejto situácie sa rozhodla prispieť spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom, a to prostredníctvom svojho dlhodobého projektu CHLEBODARCA. V novej spolupráci s Nadáciou DEDO bude projekt rodinám v núdzi z menej rozvinutých regiónov Slovenska poskytovať podporu v oblasti bývania, psycho-sociálnej pomoci, zdravia a zamestnania.CHLEBODARCA je projekt spoločenskej zodpovednosti BILLA a o. z. BILLA ľuďom, ktorý už šesť rokov pomáha rodinám v ťažkom životnom období. Teraz sa projekt spája s Nadáciou DEDO, v ktorej vidí silného a spoľahlivého partnera s bohatými skúsenosťami v oblasti pomoci ľuďom v núdzi. Táto nadácia už 27 rokov systematicky ukončuje bezdomovectvo rodín na Slovensku, a to najmä v regiónoch stredného a východného Slovenska, ktoré sú najviac zasiahnuté bytovou a komplexnou núdzou. Vďaka princípu „housing first“, teda sociálnym nájomným bývaním, už poskytla domov viac ako 35 rodinám v Košiciach. Za svoju záslužnú prácu získala Nadácia DEDO viaceré ocenenia, napríklad Cenu za sociálne inovácie Karpatskej nadácie či Cenu SDG 2022 Business Leaders Forum.Projekt CHLEBODARCA sústredí svoju pomoc na klientov Nadácie DEDO a ňou založených neziskových organizácií. Projekt týmto stovkám ľudí poskytne prostredníctvom odborného multidisciplinárneho tímu ročnú komplexnú pomoc zameranú na bývanie, psycho-sociálne poradenstvo, zdravie a zamestnanie. Počas krátkodobej núdze, napríklad pri chorobe či nepredvídateľnej strate príjmu, im tiež zabezpečí pomoc v podobe BILLA karty, s ktorou si môžu nakúpiť potraviny. Projekt tiež bude podporovať sociálny podnik Dorka Bags n. o., ktorý zamestnáva ľudí v bytovej a sociálnej núdzi, a tým ich pripravuje na začlenenie sa do voľného pracovného trhu. „Z toho, že naše aktivity podporuje spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom, sa veľmi tešíme. Veríme, že vďaka tejto finančnej a odbornej spolupráci dosiahneme trvalé riešenia, ktoré pomôžu rodinám vrátiť sa k bežnému životu a získať nové príležitosti,“ povedala Alena Vachnová, predsedníčka správnej rady v Nadácii DEDO.Sieť supermarketov BILLA rozširuje vďaka kooperácii s Nadáciou DEDO pole svojej spoločenskej zodpovednosti v sociálnej oblasti a v pomoci ohrozeným skupinám. Od roku 2021 BILLA v projekte CHLEBODARCA intenzívne spolupracovala s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ, s ktorou podporovala osamelých rodičov v náročnej životnej situácii. Celkovo tak pomohli stovkám jednorodičovských domácností, kde vyrastá ešte viac detí. Vďaka novému, rozšírenému smerovaniu sa CHLEBODARCA bude venovať komplexnej pomoci rodinám v núdzi žijúcich v menej rozvinutých lokalitách stredného a východného Slovenska. Svojou systematickou a adresnou pomocou projekt rieši najmä príčiny vzniku problémov rodín, a nielen ich dôsledky. Do pomoci ľuďom v núdzi sú prirodzene zapojení aj zákazníci BILLA, pretože jeden cent z každého chleba, ktorý si zakúpia v jej predajniach, putuje práve na tento projekt.povedalOkrem podpory v projekte CHLEBODARCA je spoločnosť BILLA pripravená rodinám v núdzi pomôcť aj ponukou práce vo svojich predajniach, skladoch či centrále, a zaistiť im tak pravidelný príjem.