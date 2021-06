B. Jeľcin sa stal pred 30 rokmi prvým prezidentom Ruskej federácie

Boris Jeľcin, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Archívna snímka - Úradujúci ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) sa zhovára s bývalým ruským prezidentom Borisom Jeľcinom 1. februára 2000 v Moskve po tom, ako prišiel Jeľcinovi zablahoželať k jeho narodeninám. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z návštevy Slovenska 26. augusta 1993 v Bratislave s bývalým prezidentom SR Michalom Kováčom (vľavo) bývalý prezident Ruskej federácie Boris Jeľcin. Foto: TASR - archív

Moskva 12. júna (TASR) - Hoci sú názory na jeho pôsobenie rôzne a nejednotné, ba často až diametrálne odlišné, Boris Jeľcin sa nezmazateľne zapísal do histórie Ruska. Na začiatku sa tento charizmatický vodca stal symbolom rodiacej sa ruskej demokracie a odporcom návratu starých čias, ale neskôr sa s jeho vládnutím začali spájať korupcia a rozkrádanie, hlboká ekonomická kríza i vytvorenie triedy oligarchov.Do dejín vošiel Boris Jeľcin aj ak ako prvá hlava Ruskej federácie, ktorá vzišla zo všeľudového hlasovania. V sobotu 12. júna uplynie od tejto udalosti 30 rokov.Boris Nikolajevič Jeľcin sa narodil v Sverdlovskej oblasti v dedine Butka 1. februára 1931 – vyštudovaný stavebný inžinier sa však po osemročnej práci na rôznych stavbách takmer celý profesionálny život venoval politike. Do komunistickej strany vstúpil v roku 1961; vystúpil z nej v júli 1990 na XXVIII. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ), ktorý sa stal zároveň jej posledným.O necelý rok neskôr – 12. júna 1991 – bol zvolený za prvého prezidenta Ruskej federácie. Získal 57,3 percenta hlasov voličov, druhý Nikolaj Ryžkov iba 16,8 percenta. Boris Jeľcin sa stal prvým demokraticky zvoleným najvyšším štátnym predstaviteľom v dejinách Ruska. Do úradu nastúpil 10. júla 1991 a zotrval v ňom do 31. decembra 1999.Na prelome storočí prekvapujúco oznámil odchod z Kremľa, keď si za svojho nástupcu vybral Vladimira Putina, ktorý zastával od 9. augusta 1999 post predsedu ruskej vlády. "povedal v septembri 1999 o svojom nástupcovi prezident Jeľcin v telefonickom rozhovore s americkým kolegom Billom Clintonom.Začiatkom decembra 1991 sa Boris Jeľcin dohodol spolu s ukrajinským prezidentom Leonidom Kučmom a najvyšším bieloruským predstaviteľom Stanislavom Šuškevičom v rezidencii Viskuli v Belovežskom národnom parku na vzniku Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Tým spečatili definitívny koniec Sovietskeho zväzu, ktorý prestal oficiálne existovať 31. decembra 1991.Boris Jeľcin prežil dva pokusy o štátny prevrat. Prvý bol v auguste 1991, keď sa členovia samozvaného výboru usilovali zosadiť sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova a zabrániť rozpadu Sovietskeho zväzu. Jeľcinovým víťazstvom sa skončil aj súboj s parlamentom a stúpencami prokomunistických hnutí v roku 1993, ktorí sa pokúsili poslednýkrát o návrat starých čias. V Rusku sa tieto udalosti na prelome septembra a októbra nazývajú aj druhá" revolúcia. V Moskve došlo počas nej k najkrvavejším pouličným zrážkam od roku 1917. Vyžiadali si viac ako 150 obetí.Obdobie svojho prezidentovania v rokoch 1991–99 označil Boris Jeľcin za ťažké, pričom za najväčší úspech považoval pád komunistického režimu a vytvorenie nového demokratického štátu. Počas jeho vlády sa formovali ústavné základy politického systému Ruska – ústava bola prijatá v decembri 1993.Od roku 1992 sa pokúsil reformovať aj ekonomiku, ale šoková terapia vyvolala nekontrolovateľnú privatizáciu a nevídaný rast cien. Postupne nastával pokles jeho popularity, a to najmä v dôsledku pretrvávajúcich hospodárskych problémov, bujnejúcej korupcie, nebývalého rastu vplyvu oligarchov a vojny v Čečensku. K tomu sa pridružili aj problémy so srdcom a alkoholom.Roky Jeľcinovej vlády sa v Rusku označujú aj výrazom", čo v preklade znamená obdobie zmätkov a nestability.A ako hodnotí Jeľcinovo pôsobenie v politike Vladimir Putin, teda ten, ktorého si Jeľcin sám vybral za svojho nástupcu? Známa je historka z roku 2006, keď oslavoval Boris Jeľcin 75. narodeniny. Na otázku, ako hodnotí životné dielo svojho predchodcu, Putin odpovedal protiotázkou: