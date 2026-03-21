Sobota 21. marec 2026
Blahoslav je vecný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Mužské meno Blahoslav má slovanský pôvod a význam mena je "blahoslavený". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo. Meniny oslavujú 21. marca.

Z hľadiska povahy sú Blahoslavovia dosť podobní svojmu zvieraciemu totemu pytónovi. Aj oni sa pokúšajú zoradiť ľudí a udalosti. Opierajú sa pritom o vecnosť. Nedajú sa ľahko ovplyvniť, ani presvedčiť.

Práca pre nich často predstavuje vhodnú zámienku, aby sa nemuseli zúčastňovať na niektorých stretnutiach. Radšej sami vyhľadajú svojich známych, ktorí im rozumejú a ocenia ich.

Blahoslavovia sú aj veľmi aktívni a na ľuďoch v ich okolí im záleží. Zdravie mávajú priemerné.

Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby Blahoslavov sú tmavomodrá a čierna. Ochranné rastliny medovka a baza, kamene achát a sokolie oko.
.

