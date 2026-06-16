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Blanka a Bianca sú citlivé
Najsilnejšou zbraňou a zároveň slabosťou týchto žien je ich citlivosť. Reagujú veľmi emotívne a temperamentne. Ženskosť v nich zaznamenávame v každom ich kroku a čine.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Blanka i Bianka, ktoré na Slovensku oslavujú meniny 16. júna, sú vraj najšarmantnejšími čarodejnicami. Obe mená sú na Slovensku menej časté a majú spoločné korene vzniku. Rozdielna je len oblasť, z ktorej do nášho kalendára prenikli. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí "bielu farbu", ktorá je symbolom čistoty. Bianka je pôvodom "Talianka" a významovo je blízkou príbuznou Blanky.
Najsilnejšou zbraňou a zároveň slabosťou týchto žien je ich citlivosť. Reagujú veľmi emotívne a temperamentne. Ženskosť v nich zaznamenávame v každom ich kroku a čine. Sú okúzľujúce a zmyselné. Blanky, Bianky sú typickými introvertkami, ktoré snívajú o prepychu, obdive krásnych mužov a rešpekte svojho okolia. Majú rady svoje pohodlie, ale to im nebráni vášnivo cestovať a poznávať nové krajiny.
Blanky, Bianky sú po zdravotnej stránke dosť krehké. Obľúbené farby týchto žien sú zelená a bledomodrá. Ochranné rastliny levanduľa a rasca, ochranné kamene achát a sardónyx.
Najsilnejšou zbraňou a zároveň slabosťou týchto žien je ich citlivosť. Reagujú veľmi emotívne a temperamentne. Ženskosť v nich zaznamenávame v každom ich kroku a čine. Sú okúzľujúce a zmyselné. Blanky, Bianky sú typickými introvertkami, ktoré snívajú o prepychu, obdive krásnych mužov a rešpekte svojho okolia. Majú rady svoje pohodlie, ale to im nebráni vášnivo cestovať a poznávať nové krajiny.
Blanky, Bianky sú po zdravotnej stránke dosť krehké. Obľúbené farby týchto žien sú zelená a bledomodrá. Ochranné rastliny levanduľa a rasca, ochranné kamene achát a sardónyx.