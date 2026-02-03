Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Blažej je realista

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Meno Blažej patrí na slovenskom území k zriedkavo zaužívaným.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Mužské meno Blažej je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená "nezrozumiteľne hovoriaci". Muži s týmto menom oslavujú svoj sviatok 3. februára. Meno Blažej patrí na slovenskom území k zriedkavo zaužívaným.

Blažejovia sú nepokojní a plachí ako ich totemové zviera antilopa. Nositelia tohto mena stoja oboma nohami na zemi a láka ich povolanie právnika, prípadne remeselníka, či chovateľa.

Pre svoju zvedavosť sa môžu ľahko ocitnúť v chúlostivých situáciách. Niekedy im chýba objektivita. V podstate majú pevné zdravie, no mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti. Dobre odolávajú telesnej únave, sú však citliví na vírusové ochorenia a nervový systém.

Obľúbené farby týchto mužov sú zlatá a žltá. Ochranné rastliny majú ľubovník a mak, ochranné kamene jantár a olivín.
