Blažena je odhodlaná
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Ženské meno Blažena je slovanský variant mena Beáta, ktoré je latinského pôvodu a znamená "blažená". Nositeľky tohto mena rozšíreného skôr na českom území ako na Slovensku, oslovujeme Blaža, Blažka, Blaženka.
Blaženy, oslavujúce meniny 11. mája, nemajú ľahkú povahu. Keď ich skúmame zblízka, všimneme si, že sú odhodlané, neoblomné a nedôverčivé. Majú sklon uzatvárať sa do seba a nedávajú vždy najavo svoje názory a pocity. Ich veľké sebavedomie vychádza z poslania, ktoré majú naplniť. Dokážu včas riešiť akékoľvek záležitosti.
Obľúbené farby týchto žien sú sivá, biela, zelená a pomarančová. Ochranné rastliny palina, čakanka, ochranné kamene nefrit, jaspis.
Blaženy by mali viac dôverovať svojej intuícii. Mávajú zdravotné problémy s pokožkou a dýchaním.
