Blíži sa Svetový deň darcov krvi

Bratislava 12. júna (TASR) - Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi v nedeľu 14. júna otvára Národná transfúzna služba (NTS) SR svoje odberové pracoviská pre darcov krvi a verejnosť. TASR o tom informovala projektová manažérka NTS SR Martina Frigová.



Z dôvodu situácie spôsobenej novým koronavírusom sa každý, kto bude chcieť darovať krv, musí objednať na presný čas od 8.00 do 14.00 h. Osoby, ktoré majú záujem si odberové pracoviská NTS SR pozrieť a oboznámiť sa s ich činnosťou, majú dodržať zavedené bezpečnostné opatrenia. Témou tohtoročnej kampane je zdôrazniť, že bezpečná krv zachraňuje životy aj počas pandémie. Jej slogan je "Daruj krv a urob svet zdravším miestom".



Odberové pracoviská NTS SR sa nachádzajú v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline. Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu objednať na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke www.ntssr.sk.



"Cieľom kampane je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom," hovorí Frigová. Darovanie krvi patrí podľa nej medzi kľúčové činnosti pri zabezpečení národnej sebestačnosti v zásobovaní krvou.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 14. jún vyhlásila v roku 2005 za Svetový deň darcov krvi. Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi.



"Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy," priblížila Frigová. NTS SR preto chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti aj prostredníctvom otvorenia svojich odberových pracovísk počas osláv Svetového dňa darcov krvi. Tiež viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.