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BLUESOVÉ LEGENDY V ŠAMORÍNE: P.P. Band zahrá narodeninovú performance
Frontman kapely, gitarista a spevák Miro Suchoň pre portál Teraz.sk opísal posledných desať rokov muzícirovania takto: Veľa pozitívnych pocitov a ľudí, hudobný rast, množstvo vtipných zážitkov.
Autor Teraz.sk
Bratislava 20. novembra (Teraz.sk) - Desať rokov na hudobnej scéne, množstvo odohraných koncertov, tisíce precestovaných kilometrov a hlavne tona poctivého blues & rocku. To je skupina P. P. Band, ktorá v piatok 27. novembra o 19.00 h oslávi svoje 10. výročie koncertom v kulturáku v Šamoríne. Avizuje, že pôjde o neopakovateľný večer plný živej hudby a emócií s výnimočnými hosťami.
Bluesmani odohrajú koncert v pôvodnej zostave (Erich "Boboš" Procházka, Miro Suchoň, Andrej "Siki" Sikora, Pišta Lengyel a Tomáš Hudák).
Ľudia sa môžu tešiť aj na zaujímavých hostí, ktorí kapele počas jej fungovania pomáhali na pódiách (Kovács Koppany, spevácky zbor SANCTA MARIA, Juraj "Dura" Turtev, Ady Kelemen, Martin Výboch, Peter "Sabik" Szabados, Filip Paulo, Jozef "Dodo" Scheiner a Martin Wittgruber).
Okrem gitár, bicích či ústnej harmoniky tak zaznejú aj mandolína či pedal steel guitar.
Frontman kapely, gitarista a spevák Miro Suchoň pre portál Teraz.sk opísal posledných desať rokov „muzicírovania“ takto: „Veľa pozitívnych pocitov a ľudí, hudobný rast, množstvo vtipných zážitkov. Množstvo skúseností s organizáciou koncertov a podujatí. Stretnutia so širokým spektrom hudobných fanúšikov, priateľov a kritikov. Množstvo hraní s hudobníkmi, ktorí patria medzi absolútnu špičku vo svojom odbore a hre na primárny hudobný nástroj.“
Teší ho, že pozvanie do tohto projektu prijali aj hudobníci z inej žánrovej skupiny, nakoľko P. P. Band rád využíva zvuk iných zaujímavých nástrojov.
A pokiaľ ide o cestovanie a koncerty, členom kapely to podľa neho síce vzalo veľa času a energie, ale nesťažujú sa. „Stálo to za to,“ zdôraznil Miro. Verí, že kapela aj v budúcom roku odohrá množstvo koncertov, a to i s novým repertoárom z vlastnej dielne.
A čo majú v pláne na ďalších desať rokov? „To si ani neviem predstaviť, ale ak nám bude slúžiť zdravie a myseľ, tak prečo by sme nehrali? Blues bude naďalej živé. My sa svojou hudbou a vystúpeniami budeme snažiť naďalej ho šíriť a propagovať. Tento kvalitný hudobný žáner stojí za to, aby bol zachovaný pre ďalšie generácie. Teší nás, že na koncertoch vidíme aj omladinu, ktorá nám po hraní dáva pozitívnu odozvu, čo nás teší a zároveň povzbudzuje do ďalšej blues - rockovej práce. Verím že vydržíme čo najdlhšie zdraví, v duševnej pohode a pokore,“ povedal frontman.
Na záver rozhovoru pripomenul, že P. P. Band vydal nedávno štúdiový album. Obsahuje cover verzie a autorské skladby Juraja ,,Dura,, Turteva. „Po albume, ktorý sa nahral v Šternberku ako živý koncert, sme sa odhodlali využiť možnosť nahrať štúdiový album. K nosiču máme zatiaľ pozitívny ohlas nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike,“ dodal Miro.
Bluesmani odohrajú koncert v pôvodnej zostave (Erich "Boboš" Procházka, Miro Suchoň, Andrej "Siki" Sikora, Pišta Lengyel a Tomáš Hudák).
Ľudia sa môžu tešiť aj na zaujímavých hostí, ktorí kapele počas jej fungovania pomáhali na pódiách (Kovács Koppany, spevácky zbor SANCTA MARIA, Juraj "Dura" Turtev, Ady Kelemen, Martin Výboch, Peter "Sabik" Szabados, Filip Paulo, Jozef "Dodo" Scheiner a Martin Wittgruber).
Okrem gitár, bicích či ústnej harmoniky tak zaznejú aj mandolína či pedal steel guitar.
Frontman kapely, gitarista a spevák Miro Suchoň pre portál Teraz.sk opísal posledných desať rokov „muzicírovania“ takto: „Veľa pozitívnych pocitov a ľudí, hudobný rast, množstvo vtipných zážitkov. Množstvo skúseností s organizáciou koncertov a podujatí. Stretnutia so širokým spektrom hudobných fanúšikov, priateľov a kritikov. Množstvo hraní s hudobníkmi, ktorí patria medzi absolútnu špičku vo svojom odbore a hre na primárny hudobný nástroj.“
Teší ho, že pozvanie do tohto projektu prijali aj hudobníci z inej žánrovej skupiny, nakoľko P. P. Band rád využíva zvuk iných zaujímavých nástrojov.
A pokiaľ ide o cestovanie a koncerty, členom kapely to podľa neho síce vzalo veľa času a energie, ale nesťažujú sa. „Stálo to za to,“ zdôraznil Miro. Verí, že kapela aj v budúcom roku odohrá množstvo koncertov, a to i s novým repertoárom z vlastnej dielne.
A čo majú v pláne na ďalších desať rokov? „To si ani neviem predstaviť, ale ak nám bude slúžiť zdravie a myseľ, tak prečo by sme nehrali? Blues bude naďalej živé. My sa svojou hudbou a vystúpeniami budeme snažiť naďalej ho šíriť a propagovať. Tento kvalitný hudobný žáner stojí za to, aby bol zachovaný pre ďalšie generácie. Teší nás, že na koncertoch vidíme aj omladinu, ktorá nám po hraní dáva pozitívnu odozvu, čo nás teší a zároveň povzbudzuje do ďalšej blues - rockovej práce. Verím že vydržíme čo najdlhšie zdraví, v duševnej pohode a pokore,“ povedal frontman.
Na záver rozhovoru pripomenul, že P. P. Band vydal nedávno štúdiový album. Obsahuje cover verzie a autorské skladby Juraja ,,Dura,, Turteva. „Po albume, ktorý sa nahral v Šternberku ako živý koncert, sme sa odhodlali využiť možnosť nahrať štúdiový album. K nosiču máme zatiaľ pozitívny ohlas nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike,“ dodal Miro.
Skupina P. P. Band vznikla v roku 2016. Koncertovať začala na domácej scéne v okolí Šamorína a v neďalekej Bratislave. P. P. Band sa zúčastnil na prestížnych medzinárodných festivaloch LIVIN BLUES 2017 v Bratislave, na festivale JAZZ BLUES Jamboore 2017 v Nových Zámkoch a na medzinárodnom festivale SAMÁRIA BLUES.