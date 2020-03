Bob Dylan zverejnil po takmer desaťročí prvú autorskú pieseň

New York 28. marca (TASR) - Americký folkrockový spevák a skladateľ Bob Dylan prekvapil svojich priaznivcov, keď v noci na piatok zverejnil svoju prvú autorskú skladbu za uplynulých osem rokov.



Ide o 17-minútovú baladu o zavraždení prezidenta USA Johna Kennedyho z roku 1963, informuje tlačová agentúra AFP.



Skladba s názvom Murder Most Foul v sprievode jemného klavíra a tlmených bicích prerozpráva príbeh o zastrelení 35. prezidenta Spojených štátov a zároveň popisuje evolúciu kontrakultúry 60. rokov 20. storočia.



"Ide o dosiaľ nezverejnenú skladbu, ktorú sme nahrali v nedávnej minulosti a mohla by sa vám páčiť," uviedol Dylan (78) na svojej oficiálnej webovej stránke.



Pieseň je presýtená odkazmi na popovú, jazzovú i klasickú kultúru - zmieňujú sa v nej The Beatles, Eagles, Stevie Nicksová, Charlie Parker, Nat King Cole, Cole Porter, Stan Getz, Beethoven, ako aj hudobný festival Woodstock.



Skladba je prvou Dylanovou pôvodnou nahrávkou od roku 2012, keď vydal album Tempest, hoci odvtedy nahral niekoľko platní cover verzií.



Murder Most Foul je zároveň prvou skladbou, ktorú Dylan napísal a nahral od roku 2016, keď zdráhavo prijal Nobelovu cenu za literatúru. Išlo vtedy o prvý prípad, keď toto ocenenie udelili pesničkárovi.



Dylan stále vytrvalo koncertuje, hoci bol v súvislosti s pandémiou COVID-19 nútený zrušiť niekoľko aprílových termínov v Japonsku. Umelec sa však napriek tomu chystá v júni vyraziť na severoamerické turné.



Predmetná pieseň je najdlhšou, akú kedy Dylan zverejnil; trvá 16 minút a 57 sekúnd. Zatiaľ nie je jasné, či sa viaže k širšiemu dielu, analyzuje stanica BBC. Zmienený posledný autorský štúdiový album Tempest sa však tiež zaoberal historickou udalosťou - potopením luxusnej lode Titanic.