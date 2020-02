Bob Weighton z Hampshire má byť vyhlásený za najstaršieho muža sveta

Londýn 27. februára (TASR) - Stojedenásťročného Boba Weightona z britského grófstva Hampshire majú v nedeľu vyhlásiť za najstaršieho muža na svete, informovala vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Weighton sa narodil 29. marca 1908. Predchádzajúci držiteľ tohto svetového rekordu bol Japonec Čitecu Watanabe. Ten zomrel v nedeľu 23. februára vo veku 112 rokov.



"Nie som s tým naozaj spokojný, pretože to znamená, že niekto iný zomrel," povedal Weighton, ktorý žije v meste Alton. "Prijímam to ako fakt," dodal.



Hovorca Guinnessovej knihy rekordov povedal, že táto organizácia po smrti Watanabeho pracuje na potvrdení nového držiteľa titulu pre najstaršieho muža na svete.



Weighton podľa svojich predchádzajúcich vyjadrení pre BBC nikdy nerobil nič pre to, aby tento vek dosiahol. "Som prosto jeden z tých šťastných," povedal Weighton, ktorý v minulosti pôsobil ako učiteľ a technik.



Veľmi dôležitou vecou je však podľa neho smiech. "Väčšina problémov vo svete je spôsobená ľuďmi, ktorí sa berú príliš vážne," dodal.



O titul najstaršieho Brita sa Weighton delí s Joan Hocquardovou z grófstva Dorset, ktorá sa narodila v rovnaký deň.