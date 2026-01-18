< sekcia Magazín
Bohdana rada riskuje
Niekedy sa správajú výstredne. Za úspech vďačia z veľkej časti nevšednému šťastiu.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Ženské meno Bohdana má slovanský pôvod a znamená "dar Boží, daná Bohom". Nositeľky tohto na slovenskom území ojedinelého mena oslovujeme Božka aj Bohdanka. Meniny si pripomínajú 18. januára.
Bohdany sú ženy, ktoré rady riskujú. Keďže sú veľmi ctižiadostivé, vyhovuje im dlhodobé štúdium. Priťahuje ich najmä povolanie lekárky. Bohdany sú schopné značného pracovného nasadenia. Dobre pritom zvládajú náročné a vypäté situácie.
Niekedy sa správajú výstredne. Za úspech vďačia z veľkej časti nevšednému šťastiu.
Majú vzácnu krehkosť konvalinky, svojho rastlinného totemu. Medzi obľúbené farby týchto žien patrí tmavomodrá a červená. Ich ochrannou rastlinou je puškvorec, ochrannými kameňmi rubín, diamant a achát.
