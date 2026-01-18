Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Magazín

Bohdana rada riskuje

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Niekedy sa správajú výstredne. Za úspech vďačia z veľkej časti nevšednému šťastiu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. januára (TASR) - Ženské meno Bohdana má slovanský pôvod a znamená "dar Boží, daná Bohom". Nositeľky tohto na slovenskom území ojedinelého mena oslovujeme Božka aj Bohdanka. Meniny si pripomínajú 18. januára.

Bohdany sú ženy, ktoré rady riskujú. Keďže sú veľmi ctižiadostivé, vyhovuje im dlhodobé štúdium. Priťahuje ich najmä povolanie lekárky. Bohdany sú schopné značného pracovného nasadenia. Dobre pritom zvládajú náročné a vypäté situácie.

Niekedy sa správajú výstredne. Za úspech vďačia z veľkej časti nevšednému šťastiu.

Majú vzácnu krehkosť konvalinky, svojho rastlinného totemu. Medzi obľúbené farby týchto žien patrí tmavomodrá a červená. Ich ochrannou rastlinou je puškvorec, ochrannými kameňmi rubín, diamant a achát.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť