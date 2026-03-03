< sekcia Magazín
Bohumil a Bohumila sú opatrní
Bohumil aj Bohumila sú ľudia zameraní a sústredení najmä na seba.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Krstné mená Bohumil, Bohumila majú slovanský pôvod a ich význam je "milý Bohu, milá Bohu". S nositeľmi týchto mien sa na Slovensku stretávame zriedkavo. Meniny oslavujú spolu v rovnaký deň - 3. marca.
Bohumil aj Bohumila sú ľudia zameraní a sústredení najmä na seba. Inak sú struční, náramne opatrní a niekedy aj dosť úzkostliví.
Ich vôľa nie je stála. Ak je všetko v poriadku, je pevná, ak sa veci skomplikujú, oslabne. Totemový strom nositeľov týchto mien je breza. Rovnako ako ona, sú elegantní a pôsobia zasnene.
Bohumilove šťastné farby sú čierna a zelená. Ochranné rastliny kostihoj, myší chvost, ochranné kamene achát a granát.
Bohumiline šťastné farby sú fialová a červená. Ochranné rastliny púpava a orgován, ochranné kamene diamant a ametyst.
On i ona by mali viac dôverovať ľuďom, konzumovať dostatok zeleniny, rýb a výrobkov zo sóje.
