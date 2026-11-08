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Nedela 8. november 2026Meniny má Bohumír
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Bohumír má bezprostrednú povahu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Muži s týmto menom sú značne citovo založení a pre svoj pokojný život potrebujú najmä pochopenie, lásku a pocit, že ich stále niekto doma čaká.

Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Mužské meno Bohumír má slovanský pôvod a znamená "Bohu mier", "zmieruj sa s Bohom". Meno je zaužívané skôr na území Českej republiky ako na Slovensku. Bohumírovia majú meniny 8. novembra a voláme ich Bohuš, Bohuško.

Muži s týmto menom sú značne citovo založení a pre svoj pokojný život potrebujú najmä pochopenie, lásku a pocit, že ich stále niekto doma čaká. Samota je pre nich skľučujúca. Bohumírovia sú objektívni a majú bezprostrednú povahu, môžeme sa s nimi pustiť do rozhovoru aj na chúlostivé témy. Vždy sa usilujú získať náklonnosť okolia a obklopujú sa ľuďmi, na ktorých majú silný vplyv.

Čo sa týka štúdia, priveľmi sa neučia. Navonok sú však "doma" v mnohých oblastiach. Schopnosti a fantáziu dobre uplatnia napríklad ako autori projektov alebo reportéri.

Sú pomerne životaschopní. Škodí im negatívne myslenie. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a hnedá. Ochranné rastliny ľubovník, borák lekársky a bobkový list, ochranné kamene krištáľ, granát a ónyx.
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