Bohumír má bezprostrednú povahu
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Mužské meno Bohumír má slovanský pôvod a znamená "Bohu mier", "zmieruj sa s Bohom". Meno je zaužívané skôr na území Českej republiky ako na Slovensku. Bohumírovia majú meniny 8. novembra a voláme ich Bohuš, Bohuško.
Muži s týmto menom sú značne citovo založení a pre svoj pokojný život potrebujú najmä pochopenie, lásku a pocit, že ich stále niekto doma čaká. Samota je pre nich skľučujúca. Bohumírovia sú objektívni a majú bezprostrednú povahu, môžeme sa s nimi pustiť do rozhovoru aj na chúlostivé témy. Vždy sa usilujú získať náklonnosť okolia a obklopujú sa ľuďmi, na ktorých majú silný vplyv.
Čo sa týka štúdia, priveľmi sa neučia. Navonok sú však "doma" v mnohých oblastiach. Schopnosti a fantáziu dobre uplatnia napríklad ako autori projektov alebo reportéri.
Sú pomerne životaschopní. Škodí im negatívne myslenie. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a hnedá. Ochranné rastliny ľubovník, borák lekársky a bobkový list, ochranné kamene krištáľ, granát a ónyx.
