Bohuslava je zasnená
Bohuslavy sú poetky, ktoré rady snívajú. Bohuslavy študujú nepravidelne, no veľmi ich priťahujú humanitné vedy.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Ženské meno Bohuslava má slovanský pôvod a jeho význam je "Bohu buď slávna". S nositeľkami tohto mena, ktoré oslavujú 7. januára, sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich aj Božka, Bohuna, Slávka.
Bohuslavy sú poetky, ktoré rady snívajú. Bohuslavy študujú nepravidelne, no veľmi ich priťahujú humanitné vedy. V zamestnaní môžu mať Bohuslavy problémy, lebo sú im dosť vzdialené disciplína aj zmysel pre zodpovednosť. Môžeme o nich povedať, že sú to dámy s melancholickým šarmom a so zasnenými očami.
Bývajú životaschopné, ale premenlivo. Obľúbené farby týchto žien sú svetlozelená a modrá, ochranná rastlina je ľalia a ochranné kamene achát a karneol.
