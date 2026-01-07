Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bohuslava je zasnená

.
Ilustračná snímka.

Bohuslavy sú poetky, ktoré rady snívajú. Bohuslavy študujú nepravidelne, no veľmi ich priťahujú humanitné vedy.

Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Ženské meno Bohuslava má slovanský pôvod a jeho význam je "Bohu buď slávna". S nositeľkami tohto mena, ktoré oslavujú 7. januára, sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich aj Božka, Bohuna, Slávka.

Bohuslavy sú poetky, ktoré rady snívajú. Bohuslavy študujú nepravidelne, no veľmi ich priťahujú humanitné vedy. V zamestnaní môžu mať Bohuslavy problémy, lebo sú im dosť vzdialené disciplína aj zmysel pre zodpovednosť. Môžeme o nich povedať, že sú to dámy s melancholickým šarmom a so zasnenými očami.

Bývajú životaschopné, ale premenlivo. Obľúbené farby týchto žien sú svetlozelená a modrá, ochranná rastlina je ľalia a ochranné kamene achát a karneol.
.

