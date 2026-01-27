< sekcia Magazín
Bohušovia sú komedianti
Mužské meno Bohuš má český pôvod a vo voľnom preklade znamená "Bohu sláva".
Autor TASR
Mužské meno Bohuš má český pôvod a vo voľnom preklade znamená "Bohu sláva". Odvodené je od mena Bohuslav, Bohumil.
S nositeľmi mena Bohuš, ktorí oslavujú meniny 27. januára, sa na Slovensku nestretávame často. Ak sme s nimi v kontakte, oslovujeme ich Bohuško, Bohun.
Vo svojej podstate sú Bohušovia komedianti, ktorí aj veľké zúfalstvo zahrajú presvedčivo. Väčšinou prácu dokončia skôr, ako prejdú k ďalšej. Ak sa veci komplikujú, sú nerozhodní. Majú striedavú vôľu a keď sa im niečo nepodarí, podľa nich je na vine vyššia moc.
Bohušovia potrebujú mať pocit, že sú milovaní. Ich totemová rastlina je breza. Tak ako tento strom, aj oni pôsobia inšpiratívne a nežne. Vitalita Bohušov je dobrá, no ich zdravie priveľmi podlieha psychike.
Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Šťastné farby Bohušov sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava, rimbaba, ochranné kamene ametyst a tyrkys.
