< sekcia Magazín
Boleslavovi prospieva pokojný spánok
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Mužské meno Boleslav má slovanský pôvod a význam mena je "viac slávy", "slávny". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Bolek, Slávko. Meniny majú 16. marca.
Boleslav je typ muža, ktorý sa opiera o svoju nesmiernu aktívnosť a dobré reakcie. Títo muži si zachovávajú dôstojnosť ako ich zvierací totem jeleň. Ak si Boleslavovia niečo vezmú do hlavy, je ťažké presvedčiť ich, aby zmenili názor. Neúspechy ich vôbec nepoložia, naopak, zdvojnásobia ich zdatnosť. Nepatria medzi poddajných žiakov a študentov. Často sú samoukmi a je ťažké presne uviesť povolania, na ktoré sa hodia.
Opatrnosť nepatrí k ich silným stránkam, preto by si mali dávať pozor na úrazy. Prospieva im pokojný spánok.
Boleslavov ovplyvňuje planéta Mesiac.
Ich šťastná farba je červená, ochranné rastliny buxus, červený klinček, ochranný kameň rubín.
