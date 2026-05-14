Štvrtok 14. máj 2026
Bonifác je veľkorysý

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) – Mužské meno Bonifác má latinský pôvod a znamená "človek dobrého osudu". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele.

Bonifácovia, ktorí oslavujú meniny 14. mája, sú uzavretí, veľkorysí a vecní. Mohli by sme ich pripodobniť k albatrosovi, ktorý symbolizuje mystickú cestu, ale aj panovačnému kohútovi z dvora.

Bonifácov veľmi často zaplaví neistota a vyčítajú si nesmelosť. Úlohou rodičov je poodhaliť im širší pohľad na svet.

Mali by pravidelne raňajkovať, jesť veľa citrusového ovocia, cibuľu a chren.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Obľúbené farby Bonifácov sú červená a biela. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor, ochranné kamene tigrie oko a topás. Ich rastlinným totemom je citrón.
