Bonifác je veľkorysý
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) – Mužské meno Bonifác má latinský pôvod a znamená "človek dobrého osudu". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele.
Bonifácovia, ktorí oslavujú meniny 14. mája, sú uzavretí, veľkorysí a vecní. Mohli by sme ich pripodobniť k albatrosovi, ktorý symbolizuje mystickú cestu, ale aj panovačnému kohútovi z dvora.
Bonifácov veľmi často zaplaví neistota a vyčítajú si nesmelosť. Úlohou rodičov je poodhaliť im širší pohľad na svet.
Mali by pravidelne raňajkovať, jesť veľa citrusového ovocia, cibuľu a chren.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Obľúbené farby Bonifácov sú červená a biela. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor, ochranné kamene tigrie oko a topás. Ich rastlinným totemom je citrón.
