Bono Vox, líder skupiny U2, oslavuje 65 rokov

Dublin/Bratislava 10. mája (TASR) - Už takmer 50 rokov je lídrom skupiny U2, ktorá patrí medzi najpopulárnejšie rockové kapely na svete. Svoju popularitu, vplyv, ale aj peniaze využíva Bono Vox aj v prospech filantropických projektov alebo v boji za ľudské práva, či odstránenie chudoby na svete. Jeho umelecké meno Bono Vox je odvodené z názvu obchodu pre nepočujúcich Bonavox, čo v latinčine znamená ´dobrý hlas´.



V sobotu 10. mája bude mať írsky spevák, gitarista, frontman a autor väčšiny textov skupiny U2, ale aj filantrop a aktivista, 65 rokov.



Bono Vox, rodným menom Paul David Hewson, sa narodil 10. mája 1960 v Dubline ako druhý syn Boba Hewsona, ktorý bol katolík a protestantky Iris Hewsonovej. Budúci líder U2 a jeho o osem rokov starší brat Norman, vyrastali v nábožensky zmiešanej rodine, čo do veľkej miery ovplyvnilo aj ich dospievanie. Keď mal Paul David Hewson, alias Bono Vox, 14 rokov, zomrela jeho matka a táto udalosť sa neskôr odzrkadlila aj v tvorbe U2, predovšetkým v ranom období kapely.



Líder U2 nadobudol vzdelanie na základnej škole v Glasnevine, po skončení ktorej navštevoval - Mount Temple Comprehensive School - školu pre deti z nábožensky zmiešaných rodín, ktorá bola prvou svojho druhu v Dubline. Tu dostal nielen prezývku Bono Vox, ktorá mu ostala ako umelecké meno, ale začal aj hudobnú kariéru, keď sa prihlásil na inzerát. Ten na nástenku dublinskej školy umiestnil vtedy pätnásťročný Larry Mullen, ktorý hral na bicie a hľadal spoluhráčov do skupiny.



Na inzerát reagovalo šesť spolužiakov, z ktorých nakoniec ostala štvorica - Larryo Mullen, gitarista David Evans, ktorý neskôr dostal prezývku The Edge, basový gitarista Adam Clayton a Bono Vox. Pôvodne si dali názov Feedback, ktorý zakrátko zmenili na The Hype, ale po niekoľkých týždňoch sa zhodli na súčasnom názve U2.



Prvý úspech dosiahli na sviatok svätého Patricka, írskeho patróna, keď 17. marca 1978 vyhrali súťaž amatérskych skupín v Limericku. O rok neskôr, v septembri 1979, vydali prvý singel Out Of Control, ktorý vysielala hlavne rozhlasová stanica Radio 2 Irish. V októbri 1980 vydali prvý album Boy. O rok neskôr vycestovali na turné do Spojených štátov a v októbri 1981 vydala kapela U2 druhý album October.



Vo februári 1983 vyšiel tretí album War, ktorý sa už v britskom rebríčku umiestnil na prvom mieste. V roku 1983 absolvovali druhé americké turné a v decembri tohto istého roku hrali prvýkrát aj v Japonsku. V novembri 1984 bol Bono Vox jedným zo spevákov zoskupenia Band Aid, ktoré nahralo skladbu Do They Know It's Christmas.



Veľký úspech zaznamenala kapela piatou štúdiovou nahrávkou The Joshua Three, ktorá vyšla v marci 1987 a získala dve ceny Grammy. Pochádzajú z nej hity With Or Without You a I Still Haven't Found What I'm Looking For, ktoré sa dostali aj na čelo amerického rebríčka.



Počiatky angažovanosti Bona Voxa sa viažu k roku 1982, keď pri návrate U2 z koncertu vo Fínsku zistil, že v lietadle sedí vedľa írskeho ministerského predsedu Garretta Fitzgeralda. Ich rozhovor neskončil pristátím v Dubline, pokračoval korešpondenciou, aby nakoniec aj vďaka tomuto kontaktu bol Bono Vox v ďalšom roku prizvaný do vládneho výboru pre otázky nezamestnanosti.



V auguste 1982 sa oženil s Alison Stewartovou, ktorá bola jeho láskou od strednej školy. Majú štyri deti Jordana, Eve, Elijaha a Johna. Spolu s manželkou aktívne pracovali v prospech viacerých afrických a juhoamerických krajín. V roku 2005 bol Bono Vox nominovaný na Nobelovu cenu za mier a časopis Times ho vyhlásil za osobnosť roka. Bola to odmena za jeho aktivity na pozdvihnutie životnej úrovne v krajinách tretieho sveta. Stretol sa s prezidentmi Georgom Bushom aj Barackom Obamom. Získal viacero vyznamenaní, medzi nimi aj francúzsky Rád rytiera umenia, vedy a literatúry.



Kapela U2 vydala doposiaľ 15 štúdiových albumov. Okrem spomínaných ešte Rattle and Hum (1988), Achtung Baby (1991), Zooropa (1993), Pop (1997), All That You Can't Leave Behind (2000), How to Dismantle an Atomic Bomb (2004), No Line on the Horizon (2009), Songs of Innocence (2014), Songs of Experience (2017) a Songs of Surrender (2023).



V britskej TOP 40 hitparáde mali viac ako 40 skladieb, z ktorých sa sedem dostalo na prvú pozíciu. Skupina dostala viac ako 20 cien Grammy. V júni 2005 ich Bruce Springsteen uviedol do Rock and rollovej siene slávy. Predaj ich platní prekročil 175 miliónov výliskov. Americký hudobný časopis Rolling Stone ich zaradil na 22. miesto v rámci stovky najúspešnejších umelcov všetkých čias a Bona Voxa na 32. miesto v stovke najväčších spevákov všetkých čias.