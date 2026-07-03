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Boone otvára novú tvorivú kapitolu s piesňou The Time of My Life
Nový singel sprevádza divadelný videoklip, v ktorom hlavnú úlohu po boku speváka stvárnila populárna influencerka Alix Earle.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Americký popový fenomén a držiteľ multiplatinových ocenení Benson Boone vydáva svoju prvú tohtoročnú novinku The Time of My Life. Skladba zachytáva ťaživý pocit odcudzenia, keď sa človek v živote posúva ďalej bez niekoho, o kom bol presvedčený, že po jeho boku zostane až do úplného konca. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Nový singel sprevádza divadelný videoklip, v ktorom hlavnú úlohu po boku speváka stvárnila populárna influencerka Alix Earle. Dvojica v ňom hrá až nadživotný milostný príbeh, ktorý zámerne kontrastuje s vnútorným bojom samotného umelca, ktorého viditeľne prenasledujú spomienky na minulosť.
Pieseň, ktorú Boone napísal so svojím stálym spolupracovníkom Jackom LaFrantzom a uznávaným producentom Jasonom Eviganom (podpísaný pod hitmi Justina Biebera či Sabriny Carpenter), sa spočiatku rozbieha ako melancholický sen. Úvod postavený iba na akustickej gitare a zastretom hlase postupne graduje na mohutnú zvukovú smršť.
Pre talentovaného speváka ide o prvú novú hudbu od vydania jeho úspešného albumu American Heart, z ktorého predstavil single ako Mystical Magical alebo Sorry I’m Here For Someone Else. Tento úspech prichádza po prelomovom období, počas ktorého si Boone pripísal nomináciu na cenu Grammy v kategórii objav roka a ovládol hlavné pódium festivalu Coachella, kde ako prekvapenie privítal Briana Maya z legendárnej skupiny Queen, aby spoločne odohrali virálnu verziu hitu Bohemian Rhapsody.
Bensona Boonea celosvetovo preslávil predovšetkým megahit Beautiful Things z jeho dvakrát platinového debutu Fireworks & Rollerblades, ktorý sa stal vôbec najstreamovanejšou skladbou na svete za rok 2024 a ktorého oficiálny videoklip nedávno prekonal hranicu jednej miliardy zhliadnutí na YouTube.
Nový singel sprevádza divadelný videoklip, v ktorom hlavnú úlohu po boku speváka stvárnila populárna influencerka Alix Earle. Dvojica v ňom hrá až nadživotný milostný príbeh, ktorý zámerne kontrastuje s vnútorným bojom samotného umelca, ktorého viditeľne prenasledujú spomienky na minulosť.
Pieseň, ktorú Boone napísal so svojím stálym spolupracovníkom Jackom LaFrantzom a uznávaným producentom Jasonom Eviganom (podpísaný pod hitmi Justina Biebera či Sabriny Carpenter), sa spočiatku rozbieha ako melancholický sen. Úvod postavený iba na akustickej gitare a zastretom hlase postupne graduje na mohutnú zvukovú smršť.
Pre talentovaného speváka ide o prvú novú hudbu od vydania jeho úspešného albumu American Heart, z ktorého predstavil single ako Mystical Magical alebo Sorry I’m Here For Someone Else. Tento úspech prichádza po prelomovom období, počas ktorého si Boone pripísal nomináciu na cenu Grammy v kategórii objav roka a ovládol hlavné pódium festivalu Coachella, kde ako prekvapenie privítal Briana Maya z legendárnej skupiny Queen, aby spoločne odohrali virálnu verziu hitu Bohemian Rhapsody.
Bensona Boonea celosvetovo preslávil predovšetkým megahit Beautiful Things z jeho dvakrát platinového debutu Fireworks & Rollerblades, ktorý sa stal vôbec najstreamovanejšou skladbou na svete za rok 2024 a ktorého oficiálny videoklip nedávno prekonal hranicu jednej miliardy zhliadnutí na YouTube.