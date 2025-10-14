< sekcia Magazín
Boris je spoľahlivý
Borisovia, ktorí majú meniny 14. októbra, sú dosť strohí a najradšej by všetkým vládli. Ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len silným argumentom. Už v detstve sa prejavujú ako malí diktátori.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Mužské meno Boris má ruský pôvod a je odvodené z mongolského slova bogori, ktoré znamená "malý". Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme aj Borisko, Bori, Borko.
Borisovia, ktorí majú meniny 14. októbra, sú dosť strohí a najradšej by všetkým vládli. Ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len silným argumentom. Už v detstve sa prejavujú ako malí diktátori.
V partnerskom živote i v práci sú spoľahliví. Títo muži sú aj veľmi aktívni, radi sa zúčastňujú na tímovej práci. Výber povolania nie je pre Borisov kľúčový, podstatné je, že sa realizujú podľa svojich predstáv. Sú priemerne životaschopní. Keď sa práve necítia dobre, nespoznáte to na nich.
Borisov ovplyvňuje planéta Mars. Ich šťastné farby sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, prvosienka a rozmarín, ochranné kamene diamant, ametyst a jaspis.
