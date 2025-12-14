Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Magazín

Branislava a Bronislava sú obrazotvorné

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V predstavách stále niekam unikajú, láka ich svet umenia.

Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Ženské mená Branislava a Bronislava majú slovanský pôvod a ich význam je "bráň slávu".

Uvedené mená sú na Slovensku menej časté a nositeľky oslovujeme Braňa, Braňka a Broňa, Broni. Dámy s týmto menom oslavujú meniny 14. decembra.

Dávajú sa unášať nekonečnými fantáziami. V predstavách stále niekam unikajú, láka ich svet umenia. Nie je ľahké milovať tieto ženy. Skrývajú sa za falošný cynizmus, sú ľahko ovplyvniteľné a miestami im chýba sebadôvera.

Ich zdravie býva nestále. Bronislavy často trápia bolesti hlavy a menšie depresie. Mali by si preto dopriať dostatočný relax.

Branislavy a Bronislavy ovplyvňuje planéta Mesiac. Ich šťastné farby sú zelená a strieborná. Ochranné rastliny medovka, repík, sedmokráska, ochranné kamene avanturín, rubín a achát.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej