Branislava a Bronislava sú obrazotvorné
V predstavách stále niekam unikajú, láka ich svet umenia.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Ženské mená Branislava a Bronislava majú slovanský pôvod a ich význam je "bráň slávu".
Uvedené mená sú na Slovensku menej časté a nositeľky oslovujeme Braňa, Braňka a Broňa, Broni. Dámy s týmto menom oslavujú meniny 14. decembra.
Dávajú sa unášať nekonečnými fantáziami. V predstavách stále niekam unikajú, láka ich svet umenia. Nie je ľahké milovať tieto ženy. Skrývajú sa za falošný cynizmus, sú ľahko ovplyvniteľné a miestami im chýba sebadôvera.
Ich zdravie býva nestále. Bronislavy často trápia bolesti hlavy a menšie depresie. Mali by si preto dopriať dostatočný relax.
Branislavy a Bronislavy ovplyvňuje planéta Mesiac. Ich šťastné farby sú zelená a strieborná. Ochranné rastliny medovka, repík, sedmokráska, ochranné kamene avanturín, rubín a achát.
