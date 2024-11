Braňo Jobus pokrstí novú knižku Muflón Ancijáš v opere

Bratislava 21. novembra (TASR) - Braňo Jobus uvedie do života svoju knižnú novinku "Muflón Ancijáš v opere" v sobotu 23. novembra v Slovenskom národnom divadle (SND). Krst spojený s autogramiádou sa uskutoční po dopoludňajšom predstavení opery Muflón Ancijáš. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Alexová.



Pripomenula, že vlani v októbri mala na našej prvej scéne premiéru detská opera Muflón Ancijáš podľa rovnomenných Jobusových kníh. Dobrodružstvá dobrosrdečného muflóna ožili na javisku s hudbou Slava Solovica. Braňo Jobus, autor príbehov aj libreta k detskej opere, účinkuje v opere v úlohe rozprávača. "Od premiéry až doteraz videlo Muflóna Ancijáša v Opere SND viac ako 10.500 návštevníkov," uvádza Alexová.



Jobus už pri premiére detskej opery sľuboval, že aj "operné" dobrodružstvá Ancijáša dostanú knižnú podobu. "Snažil som sa opísať skutočný príbeh, ktorý sa odohrával predtým, než vôbec vznikla naša detská opera v SND. S hudobným skladateľom Slavom Solovicom sme pôvodne písali túto operu pre seba, pre radosť, ako splnenie nášho životného sna, keď sme ani netušili, že sa tento príbeh vôbec môže dostať na dosky SND," približuje Jobus genézu knižnej novinky z vydavateľstva Slovart.



Okrem dobrodružstiev láskavého muflóna prinesie deťom aj pohľad do zákulisia opery a priblíži jednotlivé profesie, ktoré v nej pracujú. Deti tak môžu zistiť, kto je to dirigent, inšpicient, šepkár či korepetítor a aká je ich úloha v divadelnom predstavení, ale tiež na čo sú divadelné dielne a kto všetko stojí za vznikom opery.



Jobus priznáva, že knižka sa mu písala veľmi ľahko, pretože čerpal zo zážitkov pri skúšobnom procese opery, ktoré do svojej novinky prerozprával. "A je to tak ako vo väčšine mojich kníh - vznikla premiešanina reálneho života s rozprávkovým svetom, ktorý som si vymyslel počas svojich 19 rokov slobody a abstinencie," uzavrel.