Bratislava víta legendárneho Roda Stewarta

Bratislava 22. mája (TASR) - Legendárny Rod Stewart je na koncertnom turné a na radosť slovenských fanúšikov je jednou z jeho zastávok slovenská metropola. Spevák sľubuje veľkolepú šou, ktorú v stredu večer predvedie v Tipos aréne. Jeho hviezdna kariéra je ťažko napodobiteľná, začínala futbalom, kým sa stal hviezdou koncertných pódií.



Spevák, skladateľ aj hudobník Roderick David Stewart sa narodil v londýnskej štvrti Highgate ako piate dieťa rodičov Roberta Stewarta a Elsie Gilbartovej. Ako najmenší bol miláčikom, o školu sa veľmi nezaujímal. Celá rodina žila futbalom a hlavne na želanie matky sa mal stať profesionálnym hráčom. V roku 1961, ešte v otcovom zastúpení, podpísal profi zmluvu s druholigovým FC Brentford s platom osem libier týždenne. Po mesiaci však z klubu odišiel. Otec ho chcel vydediť, matka smútila nad stratenou futbalovou kariérou.



Po skončení školy pracoval krátko ako dizajnér. Vo štvrti Soho sa zoznámil so skupinou bítnikov a spolu hrali po uliciach folk. V lete 1962 precestoval ako pouličný muzikant s bendžom postupne Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Aby mal z čoho žiť, pracoval na cintoríne v rodnej štvrti Highgate. V roku 1963 nastúpil ako zborový spevák a hráč na fúkacej harmonike do skupiny Five Dimensions, táto sprevádzala speváka Jimmyho Powella.



Long John Baldry & Hoochie Coochie Men, Steampacket, Shotgun Express - to boli ďalšie skupiny, od roku 1967 Jeff Beck Group. Na jar 1969 prišiel na post speváka do skupiny Faces. Okrem nahrávok so skupinou sa venoval aj sólovej tvorbe. V júli 1971 mal prvý veľký dôvod na oslavu, anglický aj americký rebríček albumov viedol s albumom Every Picture Tells A Story. Hitmi z neho boli piesne Reason To Believe a hlavne Maggie May, ktorá bola na čele hitparády päť týždňov. Dnes má na svojom konte tridsaťdva štúdiových albumov, najnovší Swing Fever s Joolsom Hollandom vydal vo februári 2024. Za zásluhy o hudbu bol v roku 2007 ocenený Radom britského impéria. Rod je tretíkrát ženatý, má osem detí, najmladším je Aiden Patrick Stewart, ktorý sa narodil 16. februára 2011. Je jedným z najpredávanejších umelcov, predaj platní prevýšil 120 miliónov výliskov.