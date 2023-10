Bratislavské jazzové dni ponúknu štyri dni špičkovej hudby

Bratislava 17. októbra (TASR) - Hlavný festivalový program Bratislavských jazzových dní od piatka do nedele (20. - 22. 10.) láka na mená ako The Comet Is Coming, Kamaal Williams, Kokoroko, Theo Croker, Lakecia Benjamin či Reuben James.



Na štvrtkový (19. 10.) večer pripravili organizátori koncerty mladých talentovaných kapiel, ktoré si fanúšikovia môžu pozrieť v klube Jazztikot. O priazeň sa budú uchádzať kapely Faye, O.B.C., The Bureau, Baron Haze a Drahoslav Bango & Friends. Víťaz súťaže získa možnosť koncertovať na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní 2024.



Hlavnou hviezdou piatkového večera je londýnske zoskupenie The Comet is Coming na čele so saxofonistom Shabakom Hutchingsom. Predstaví sa aj britský klavirista a spevák Reuben James a večer otvoria svojím koncertom HIP-ZZ, víťazi minuloročnej súťaže talentov.



V sobotu sa premiérovo na festivale predstaví Kamaal Williams, špičkový klávesák, ktorý začínal s Yussefom Dayesom, výnimočná americká saxofonistka Lakecia Benjamin a slovenské multižánrové trio Triple Jump.



Nedeľný večer aj samotný festival vyvrcholí koncertom zoskupenia Kokoroko, ktoré mieša gospelovú hudbu západnej Afriky s jazzom a zvukmi tanečnej scény. Druhým lákadlom večera aj mnohožánrový americký trubkár Theo Croker, zbehlý v klasických štýloch swing, be-bop a akustický jazz. Večer otvorí Slovak Nuevo Quinteto, piati známi slovenskí umelci, ktorí sa rozhodli venovať dielam majstra, ktorý vo svojich kompozíciách originálnym spôsobom skĺbil svet tanga s klasickou hudbou.