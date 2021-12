Bratislavský Justičný palác spoločne s väznicou oslávi 85 rokov

Pohľad na budovu Justičného paláca v Bratislave v roku 1964. Foto: TASR - Š. Petráš

Väznica v Justičáku tiež oslavuje výročie, kapacitu má cez 740 väzňov

Na archívnej snímke výhľad na Bratislavu z Národnej banky Slovenska, uprostred Justičný palác v Bratislave 3. júla 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Priestory Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Bratislave 9. októbra 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Priestory Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Bratislave 9. októbra 2018. Foto: TASR

Dr. Jozef Tiso po príchode do súdnej siene. Foto: TASR - Archív

Bratislava 31. decembra (TASR) – Bratislavský Justičný palác, v ktorom aktuálne sídli Krajský súd Bratislava (KS) a Okresný súd (OS) Bratislava 1, slúži svojmu účelu už 85 rokov.Budova Justičného paláca aj s väznicou bola dokončená a odovzdaná do užívania 31. decembra roku 1936. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.priblížil Adamčiak.S vykopávkou stavby Justičáku sa začalo začiatkom marca 1931. Na stavbe pracovalo 140 robotníkov a dokočilo ju 48 robotníkov.vysvetlil hovorca KS v Bratislave.Po dokončení stavby sa do Justičáku okrem KS, OS a prokuratúr nasťahovali aj pozemková kniha, firemný register a register trestov a neskôr po roku 1948 aj verejní notári a advokácia.povedal ďalej pre TASR."Justičák" do roku 1996 spravoval Mestský súd v Bratislave a od novembra 1996 ho spravuje KS v Bratislave.Síce celú budovu Justičného paláca dokončili a odovzdali do užívania už 31. decembra roku 1936, teda pred 85 rokmi. Samotná väznica začala fungovať od 15. januára 1937. Uvádza sa na stránke Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Jej aktuálna kapacita je viac ako 740 väzňov.píše sa ďalej na stránke ZVJS.Najväčšie zmeny v tejto bratislavskej väznici sa uskutočnili v 70. až 80. rokoch 20. storočia. Správa väznice sa presťahovala z priestorov väznice do novej administratívno-správnej budovy. Doplnkovou výstavbou s prístavbami sa celý areál uzatvoril. Postavili sa zároveň nové priestory pre Generálne riaditeľstvo ZVJS.Objekt v rokoch 1963 až 1969 slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. Poslednou komplexnou rekonštrukciou prešla táto väznica v rokoch 2015 až 2018.V budove "Justičáku" sa v minulosti v budove konali popravy odsúdených na trest smrti. Lustráciou v trestných registroch KS v Bratislave bolo zistené, že na trest smrti bolo v Justičáku odsúdených dovedna 11 osôb a to v rozmedzí rokov 1958 až 1982. Posledný rozsudok trestu smrti v bratislavskom Justičáku bol z roku 1982. TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.Na trest smrti bol v Justičáku 15. apríla 1947 odsúdený aj prezident Slovenského štátu Jozef Tiso. S ním aj bývalý minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčanský, ktorý bol súdený v neprítomnosti, pretože stihol ujsť do zahraničia (poznámka TASR - emigroval do Argentíny). Bývalý minister vnútra Alexander Mach bol odsúdený na 30 rokov väzenia.V Justičáku súdili aj bývalého predsedu vlády Slovenského štátu Vojtecha Tuku. Tuka bol v roku 1946 pre účasť na rozbití ČSR a aktívnu fašistickú pronemeckú politiku, ako i pre účasť na vyhladzovacej protižidovskej politike v období rokov 1939-1944, odsúdený Národným súdom v Bratislave na trest smrti a 20. augusta 1946 napokon bol aj popravený.Aktuálne, ako ďalej informoval Adamčiak, v budove Justičného paláca pracuje pod KS Bratislava 78 pôsobiacich sudcov a 215 zamestnancov. V rámci OS Bratislava I pôsobí 39 sudcov a 170 zamestnancov, zatiaľ čo ÚVV a ÚVTOS Bratislava mali k 1. decembru 2021 systematizovaných 372 príslušníckych miest.informovala TASR hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.