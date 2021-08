Bratislavský kraj si pripomenie 35. výročie úmrtia H. Tautza

Bratislava 8. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si pripomenie výročie úmrtia mladého hudobníka Hartmuta Tautza, jednej z obetí železnej opony v bývalom Československu. Od smrti vtedy 18-ročného Nemca, ktorý zahynul na československo-rakúskej hranici na úteku za slobodou po napadnutí psami pohraničnej stráže, uplynie 35 rokov. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu je jeho odkaz stále veľmi aktuálny.



"Keď pozeráme na dianie v spoločnosti, vidíme rôzne skupiny ľudí a sily, ktoré stále viac bojujú proti demokracii. Aj keď je naša demokracia krehká, zaručuje nám občianske práva a slobody vrátane možnosti vycestovať za hranice. Sú to výsady, na ktoré sme si veľmi rýchlo zvykli, ale pred 35 rokmi tomu tak nebolo," pripomenul Droba.



Verejná pietna spomienka sa uskutoční v pondelok 9. augusta pri pamätníku na Kopčianskej ulici. Pietnym aktom si chce kraj zároveň pripomenúť nezmyselnosť a krutosť komunistického režimu, má byť tiež spomienkou na 42 dosiaľ zdokumentovaných obetí slovenského úseku železnej opony. Okrem toho bude v nedeľu (8. 8.) spustená neďaleko pamätníka geocachingová hra s názvom Hartmut Tautz Memorial, počas ktorej sa hráči vrátia do roku 1986. Cieľom je okrem iného pripomenúť si, ako "obrovskú hodnotu má sloboda".



Mladý nemecký emigrant Hartmut Tautz sa večer 8. augusta 1986 pokúsil o útek z Petržalky do Rakúska. Prestrihol prvý ochranný plot, nasledovala signálna stena, ktorú tiež prekonal. Avšak jej narušením vyslal signál na pohraničnú rotu, ktorá za mladíkom vyslala vycvičených psov. Tí mladíka dobehli zhruba 20 metrov od hraničnej, demarkačnej čiary, kde ho napadli.



Hartmut Tautz svojim zraneniam podľahol o tri hodiny neskôr vo vojenskej nemocnici. Ak by mu vraj bola poskytnutá odborná a včasná pomoc, zo zranení sa mohol vyliečiť. Pohraničiari ho totiž nechali ležať údajne s tým, že zaisťovali stopy ďalšieho možného "narušiteľa". Do nemocnice ho už priviezli neskoro.



Pamätník mu neďaleko železničného priecestia smerom na Kittsee a vojenského cintorína v bratislavskej Petržalke odhalili v roku 2016. Jeho špecifikom je napríklad aj to, že meno mladíka je napísané odzadu. Má to byť aj preto, lebo práve tým, ktorí utekali za slobodou, sme sa nepozerali do očí, ale práve na chrbát. Okrem toho sa Hartmut a jeho sestra Carola oslovovali v detstve hovorením svojich mien odzadu.