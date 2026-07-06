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Bratislavský Spider-Man v centre svetovej pozornosti
Mural z Kamenného námestia má za päť dni vyše 20 miliónov videní a zo svojho profilu ho zdieľal aj sám režisér očakávaného filmu Spider-Man Nový deň Destin Daniel Cretton.
Autor OTS
Bratislava 6. júla (OTS) - Dielo, ktoré Bratislava Street Art Festival spolu so slovenským umelcom DOKE odhalili na Deň detí ako darček mestu, prerástlo za pár dní do medzinárodného fenoménu, pretože krátke videá z produkcie muralu Spider-Mana zaznamenali na YouTube viac než 13 miliónov a na Instagrame vyše 7 miliónov videní, pričom ich počet naďalej stúpa.
Zlomový moment prišiel vo chvíli, keď video zo svojho profilu zdieľal samotný Destin Daniel Cretton, režisér pripravovaného filmu Spider-Man: Brand New Day (v kinách od 29. júla 2026), vďaka čomu sa bratislavský street art dostal pred oči státisícov ľudí po celom svete a lokálna kultúrna scéna sa tak prepojila s jednou z najväčších popkultúrnych udalostí roka.
Mural, ktorý stojí na Kamennom námestí pri vjazde na parkovisko obchodného domu zo strany Rajskej ulice, vznikol v spolupráci s umelcom DOKE, ktorého na YouTube sleduje viac než 1,4 milióna divákov, a je súčasťou programu k 15. výročiu festivalu, čím sa symbolicky spája výročný míľnik podujatia s momentom, keď sa mestské umenie z Bratislavy stalo predmetom celosvetovej pozornosti.
„Pätnásť rokov prinášame do ulíc Bratislavy súčasné mestské umenie a sme presvedčení, že street art je veľkou pridanou hodnotou pre naše mesto. Že sa mural za pár dní dostane k desiatkam miliónov ľudí z celého sveta a zazdieľa ho režisér nového Spider-Mana, prekonalo aj naše najsmelšie očakávania. DOKE je nielen šikovný street artový umelec, ale aj skúsený youtuber, čo je kľúčová kombinácia,“ Tomáš Lukačka, riaditeľ Bratislava Street Art Festivalu
Trailer k filmu Spider-Man: Brand New Day:
Zlomový moment prišiel vo chvíli, keď video zo svojho profilu zdieľal samotný Destin Daniel Cretton, režisér pripravovaného filmu Spider-Man: Brand New Day (v kinách od 29. júla 2026), vďaka čomu sa bratislavský street art dostal pred oči státisícov ľudí po celom svete a lokálna kultúrna scéna sa tak prepojila s jednou z najväčších popkultúrnych udalostí roka.
Mural, ktorý stojí na Kamennom námestí pri vjazde na parkovisko obchodného domu zo strany Rajskej ulice, vznikol v spolupráci s umelcom DOKE, ktorého na YouTube sleduje viac než 1,4 milióna divákov, a je súčasťou programu k 15. výročiu festivalu, čím sa symbolicky spája výročný míľnik podujatia s momentom, keď sa mestské umenie z Bratislavy stalo predmetom celosvetovej pozornosti.
„Pätnásť rokov prinášame do ulíc Bratislavy súčasné mestské umenie a sme presvedčení, že street art je veľkou pridanou hodnotou pre naše mesto. Že sa mural za pár dní dostane k desiatkam miliónov ľudí z celého sveta a zazdieľa ho režisér nového Spider-Mana, prekonalo aj naše najsmelšie očakávania. DOKE je nielen šikovný street artový umelec, ale aj skúsený youtuber, čo je kľúčová kombinácia,“ Tomáš Lukačka, riaditeľ Bratislava Street Art Festivalu
Trailer k filmu Spider-Man: Brand New Day: