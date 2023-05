Zomrela rocková ikona Rita Lee, mala 75 rokov

Sao Paulo 10. mája (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrela brazílska rocková speváčka a skladateľka Rita Lee, spoluzakladateľka legendárnej skupiny Os Mutantes. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Umelkyňa, ktorej v roku 2021 diagnostikovali rakovinu pľúc, skonala v pondelok doma v Sao Paule, oznámila v utorok jej rodina.



Rita Lee Jonesová sa narodila 31. decembra 1947 do rodiny, ktorej predkovia boli sčasti prisťahovalci z juhu Spojených štátov a do Brazílie odišli po americkej občianskej vojne.



Preslávila sa v 60. rokoch s formáciou Os Mutantes a hnutím Tropicália, ktoré spájalo medzinárodný pop a psychedelický rock s brazílskym zvukom.



So zmienenou skupinou vydala v rokoch 1968-1972 päť štúdiových albumov, medzitým rozbehla i priekopnícku sólovú kariéru ako jedna z prvých latinskoamerických rockeriek.



Rita Lee bola v Brazílii známa ako "kráľovná rocku" a ako jedna z vedúcich osobností umeleckého hnutia Tropicália, ktoré počas vojenskej diktatúry v rokoch 1964-1985 spôsobilo revolúciu v brazílskej hudbe.



Medzi jej najväčšie hity patria "Ovelha Negra" (1975), "Mania de voce" (1979) alebo "Lanca Perfume" (1980). Počas kariéry získala sedem cien Latin Grammy.







Speváčka v rokoch 1970-2012 vydala 21 sólových štúdiových albumov. V 70. rokoch spolupracovala na štyroch úspešných platniach aj so skupinou Tutti Frutti.



V roku 1995 bola "predskokankou" britskej skupiny The Rolling Stones na ich vôbec prvom koncerte v Brazílii. V roku 2012 - vo veku 64 rokov - ukončila živé vystupovanie.



Rita Lee bola i spisovateľkou; na konte má zhruba desiatku knižných titulov. Jej autobiografia s názvom "Rita Lee: uma autobiografia" sa stala najpredávanejšou knihou literatúry faktu v Brazílii za rok 2017.



"Bola jednou z najväčších a najbrilantnejších osobností brazílskej hudby. Svojou tvorbou a životom bojovala proti mačizmu a inšpirovala generácie žien v rocku a umení," napísal na Twitteri brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, pričom vyzdvihol jej "kreativitu a odvahu".



Ministerka kultúry Margareth Menezesová v príhovore v brazílskom Senáte, kde vyzvala na uctenie si pamiatky zosnulej speváčky minútou ticha, označila Ritu Lee za "revolučnú ženu".