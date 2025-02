Bridget Jonesová sa do kín vrátila bez Marka, ale s mladými nápadníkmi

Bratislava 21. februára (TASR) - Bridget Jonesová predstavuje sériu mimoriadne úspešných kníh z pera Helen Fieldingovej a rovnako úspešných filmov. Od štvrtka (20. 2.) je v kinách zatiaľ posledný z nich Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa. "Film, ktorý prepísal žáner romantickej komédie, sľubuje opäť absolútnu prirodzenosť, úprimnosť a otvorený humor," približuje novinku distribučná spoločnosť CinemArt SK.



Bridget Jonesová alias Renée Zellweger je v pokračovaní opäť sama. Získala síce galantného gentlemana a excelentného právnika Marka, ktorý sa s vervou zasadzoval za ochranu ľudských práv. To sa mu však stalo osudným, zahynul na humanitárnej misii v Sudáne a Bridget zanechal samotnú s dvoma deťmi. Štyri roky žijú bez otca a spoločnými silami sa snažia vysporiadať s jeho stratou.



Hlavná hrdinka však nestratila svojich priateľov. S výchovou detí pomáha aj jej bývalý milenec Daniel (Hugh Grant). Napriek tomu uviazla v stave citového zúfalstva a pod tlakom priateľov, matky a gynekologičky si musí nájsť nový postoj k životu a predovšetkým novú lásku.



V pokračovaní uvidia diváci aj bývalého šéfa Richarda Fincha (Neil Pearson), ktorý Bridget otvoril dvere k televíznej kariére, či gynekologičku Dr. Rawlingsovú (Emma Thompson). Spoločne hlavnú hrdinku presvedčia, aby sa vrátila do práce, ba dokonca aby sa prihlásila na zoznamku.



Bridget prídu do cesty hneď dvaja nádejní a mladší muži. Prvým je racionálny učiteľ a trochu uzavretý pán Walliker (Chiwetel Ejiofor) a druhý iba 29-ročný zamestnanec parku Roxster (Leo Woodall). "S oboma sa zoznámi vďaka deťom a práve kvôli nim je zložitejšie plánovať a prežívať romantické chvíle. A aby toho nebolo málo, Bridget sa stáva centrom pozornosti 'dokonalých' matiek spolužiakov jej detí a niekedy aj samotných spolužiakov," naznačuje distribučná spoločnosť.



Dodáva, že romantickú komédiu nakrúcali 12 týždňov najmä v Londýne, ale aj v Lake District, ktorý predstavoval protipól mestskému prostrediu. Filmový štáb mal približne 150 členov a všetko potrebné sa po londýnskych uliciach prevážalo v 15 nákladných vozidlách.







Trailer: