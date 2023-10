Brigita je trpezlivá

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ženské meno Brigita má keltský pôvod a v preklade znamená "mocná, silná". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele. Meniny majú 8. októbra.



Tieto ženy by sme mohli pokladať za namyslené, v skutočnosti sa však boja pripútať k niekomu, alebo ukázať svoju zraniteľnosť. Sú len uzavreté, plaché a málo spoločenské.



Školy nie sú pre Brigity veľmi príťažlivé, študujú len z povinnosti. Ak ich okolnosti prinútia zrieknuť sa rodiny, realizujú sa vo svojej profesii. Brigity sú nevšedné ženy, ktoré dokážu byť veľmi trpezlivé.



Ich zdravie je priemerné, ale majú dostatok životných síl. Do stravy by si mali zaradiť najmä špargľu, hrozno, jablká a broskyne. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená, biela a modrá. Ochranné rastliny myší chvost, prvosienka, ochranné kamene opál, koral a achát.



Rehoľníčka, spolupatrónka Európy svätá BRIGITA ŠVÉDSKA, ďalej bývalá slovenská politička, ministerka financií a podpredsedníčka vlády aj bývalá viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ, slovenská herečka BRIGITA HAUSNEROVÁ, zosnulá rakúska spisovateľka BRIGITTE SCHWAIGEROVÁ a azda najznámejšia z Brigít - francúzska herečka, v súčasnosti aktívna ochrankyňa práv zvierat BRIGITTE BARDOT. Tieto a ďalšie ženy s menom BRIGITA majú sviatok podľa slovenského kalendára 8. októbra.