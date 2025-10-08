< sekcia Magazín
Brigita je trpezlivá
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Ženské meno Brigita má keltský pôvod a v preklade znamená "mocná, silná". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele. Meniny majú 8. októbra.
Školy nie sú pre Brigity veľmi príťažlivé, študujú len z povinnosti. Ak ich okolnosti prinútia zrieknuť sa rodiny, realizujú sa vo svojej profesii. Brigity sú nevšedné ženy, ktoré dokážu byť veľmi trpezlivé.
Ich zdravie je priemerné, ale majú dostatok životných síl. Do stravy by si mali zaradiť najmä špargľu, hrozno, jablká a broskyne.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená, biela a modrá. Ochranné rastliny myší chvost, prvosienka, ochranné kamene opál, koral a achát.
