Billie Eilishová prelomila so skladbou k novej bondovke rekordy

Londýn 21. februára (TASR) - Americká speváčka a hudobníčka Billie Eilishová zaznamenala v piatok so svojím novým singlom - ústrednou skladbou k poslednej bondovke - ďalší prelomový úspech v kariére. Skladba počas prvého týždňa od uvedenia pokorila rekordy bondoviek v britských hudobných rebríčkoch, píše agentúra AFP.



Titulná skladba No Time to Die k rovnomennému filmu, ktorý je najnovším pokračovaním ságy o Jamesovi Bondovi, agentovi s povolením zabíjať, skončila podľa oficiálneho singlového rebríčka na prvom mieste. Stala sa tak pre 18-ročnú tínedžerku prvým veľkým úspechom v britských rebríčkoch.



Singel, na ktorom Billie Eilishová spolupracovala so svojím bratom, hudobným producentom Finneasom, zaznamenal 10,6 milióna strímov, čo je v porovnaní s ostatnými singlami najviac od začiatku tohto roka.



V januári bodovala Billie Eilishová na udeľovaní cien Grammy, na ktorých získala cenu v piatich kategóriách vrátane všetkých štyroch hlavných.



Rodáčka z Los Angeles, ktorá iba v decembri oslávila 18 rokov, je vôbec najmladšou umelkyňou, ktorá sa ujala naštudovania úvodného singlu k bondovke. V poradí 25. filmové pokračovanie Jamesa Bonda príde do kín v apríli.