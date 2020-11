Johnny Depp sa odvolá proti verdiktu v spore s denníkom The Sun

Londýn 6. novembra (TASR) – Americký herec Johnny Depp sa odvolá proti pondelňajšiemu verdiktu londýnskeho súdu, ktorý rozhodol o tom, že britský bulvárny denník The Sun sa nedopustil urážky na cti, keď o hercovi písal ako o páchateľovi domáceho násilia. Herec to oznámil v piatok na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, píše agentúra AFP.napísal herec. Zároveň doplnil, že je odhodlaný dokázať, že obvinenia voči nemu sú nepravdivé a nedovolí, aby jeho život a kariéra boli definované len týmto jedným prípadom.V príspevku tiež potvrdil, že odstúpil od natáčania pripravovaného filmu na námet autorky knižnej série Harry Potter J.K.Rowlingovej po tom, čo ho o to požiadalo filmové štúdio Warner Bros. Nešpecifikoval však, či tento krok súvisí so spomínaným súdnym procesom. Ukončenie spolupráce potvrdila aj samotná filmová spoločnosť.Sudca Vrchného súdu v Londýne Andrew Nicol v pondelok rozhodol, že sporný článok, podľa ktorého Depp bil svoju vtedajšiu manželku Amber Heardovú, bol vo svojej podstate pravdivý.uviedol denník The Sun.Deppovi právnici však uviedli, že súd sa rozhodol ignorovať kopu protidôkazov, ktoré vyvracali Heardovej tvrdenia. Hercova právnička Jenny Afiaová uviedla, že by bolo absurdné, keby sa Depp proti rozhodnutiu súdu neodvolal.