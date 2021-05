Supermodelka Naomi Campbellová má dcéru

"],"articleBody":"Londýn 19. mája (TASR) - Britská supermodelka a herečka Naomi Campbellová sa vo svojich 50 rokoch stala po prvý raz matkou. Správu o narodení dcéry zverejnila v utorok na sociálnej sieti Instagram, informuje stanica BBC.\r

\"Krásne malé požehnanie si ma vybralo, aby som sa stala jeho matkou. Som veľmi poctená, že mám v živote túto nežnú dušu,\" napísala čerstvá mamička a pripojila fotografiu, na ktorej drží v dlani chodidlá bábätka.\r

Ďalšie detaily o dieťati ani o jeho otcovi neboli bezprostredne dostupné. V rozhovore pre denník Evening Standard v roku 2017 však Campbellová hovorila o svojej túžbe stať sa matkou. \"Na materstvo myslím stále, ale pri dnešnej vede to môžem uskutočniť, kedy chcem,\" vyhlásila Londýnčanka.\r

Neskoršiu hviezdu módnych prehliadok objavili ešte ako školáčku. Stala sa prvou britskou modelkou tmavej pleti, ktorá sa dostala na obal britského vydania časopisu Vogue.\r

Naomi Campbellová je známa aj svojou charitatívnou činnosťou. V roku 2005 založila nadáciu Fashion For Relief, ktorá spája módu s filantropiou.\r

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) May 18, 2021