Britská kráľovná Alžbeta II. oslavuje rekordných 70 rokov na tróne

Na archívnej snímke z 2. júna 1953 britská kráľovná Alžbeta II. (uprostred) sedí na tróne po svojej korunovácií vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 20. novembra 1947 britská korunná princezná Alžbeta a jej manžel vojvoda z Edinburghu pózujú po sobáši v Buckinghamskom paláci v Londýne. Foto: TASR/AP

Na snímke z 18. novembra 2007 v sídle Broadlands na juhu Anglicka britská kráľovná Alžbeta II. a britský princ Philip si pozerajú do očí pri príležitosti výročia diamantovej svadby. V tomto sídle Alžbeta a Philip v novembri 1947 strávili svadobnú noc. Foto: TASR/AP

Britská kráľovná Alžbeta II. sedí neďaleko rakvy s telesnými pozostatkami britského princa Philipa v Kaplnke svätého Juraja počas pohrebu britského princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II., 17. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 24. novembra 1954 v Londýne britská kráľovná Alžbeta II. a premiér Spojeného kráľovstva Sir Winston Churchill čakajú na návrat Alžbety, kráľovnej matky z Ameriky. Foto: TASR/AP

Londýn 6. februára (TASR) - Panovníčka Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a ďalších štátov Spoločenstva národov (Commonwealthu) kráľovná Alžbeta II. je najdlhšie vládnucou panovníčkou na svete. V nedeľu 6. februára uplynie 70 rokov odvtedy, kedy nastúpila na trón.V poradí 40. panovníčka na anglickom tróne od čias Viliama Dobyvateľa (1066-1087) a prapravnučka kráľovnej Viktórie (1837-1901) zasadla na trón vo februári 1952 po smrti svojho otca Juraja VI., ktorý vládol od roku 1936. Keďže zdravie Juraja VI. sa v roku 1951 zhoršovalo už počas tohto obdobia ho princezná Alžbeta na verejných podujatiach často zastupovala.Tragická správa o úmrtí otca zastihla Alžbetu a jej manžela Filipa počas návštevy Kene. Práve v tejto africkej krajine sa dozvedela 6. februára 1952 o úmrtí otca. Princezná Alžbeta cestu okamžite prerušila a domov sa už vrátila ako panovníčka, pretože ihneď bola oficiálne vyhlásená za kráľovnú. Slávnostne bola Alžbeta II. korunovaná o rok neskôr, 2. júna 1953.Mladá 26-ročná panovníčka sa postavila na čelo britského Spoločenstva národov, britskej armády, letectva a námorníctva i vyše 700 organizácií. Zároveň sa stala najvyššou predstaviteľkou anglikánskej cirkvi a vojvodkyňou z Lancasteru.Elizabeth Alexandra Mary sa narodila 21. apríla 1926 v Londýne ako prvorodená dcéra Alberta, vojvodu z Yorku, a Elizabeth Bowes-Lyonovej, vojvodkyne z Yorku. Mala mladšiu sestru Margaret, grófku zo Snowdonu (1930-2002).Pokojný rodinný život princeznej sa skončil v roku 1936, keď zomrel jej starý otec, kráľ Juraj V. Jeho nástupcom sa najprv stal jej strýko Eduard III., ktorý sa však rozhodol dať prednosť láske a oženil sa s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, čím prenechal vládu svojmu bratovi Jurajovi VI. Jedenásťročná princezná Elizabeth sa tak stala prvou v nástupníckej línii na britský trón. Philipa, vtedy 13-ročného chlapca a svojho budúceho manžela, spoznala na svadbe jeho bratranca ako osemročná v roku 1934, keď ešte vôbec netušila, že ako manželia strávia 73 rokov. Až o 12 rokov neskôr požiadal Philip princeznú Elizabeth o ruku, ale snúbenci museli počkať, kým nevesta nedovŕši 21. rok svojho života. Stalo sa tak 21. apríla 1947.Philip a Elizabeth sa zasnúbili 6. júla 1947, svadba sa konala 20. novembra 1947. Philip sa vzdal všetkých svojich titulov, ktoré ho spájali s nemeckými koreňmi a prijal matkino meno Battenberg v poangličtenej forme Mountbatten. Prestúpil tiež z pravoslávnej do anglikánskej cirkvi - ako dieťa pochádzajúce z gréckej i dánskej kráľovskej rodiny bol totiž pokrstený pravoslávnym obradom.Mladý pár žil istý čas na ostrove Malta. Philip slúžil v námorníctve a princezná cestovala medzi Maltou a Londýnom, kde sa o ich ročného syna Charlesa starali starí rodičia. Ako prvá britská kráľovná oslávila 20. novembra 2017 platinové výročie svadby.Alžbeta II. a princ Philip mali okrem korunného princa Charlesa, ktorý sa narodil v roku 1948, aj ďalšie tri deti: princeznú Annu (1950), princa Andrewa (1960) a princa Edwarda (1964). S narodením princa Andrewa sa Alžbeta II. stala od čias kráľovnej Viktórie prvou britskou panovníčkou, ktorá porodila dieťa počas vládnutia. Jej manželstvo s Philipom, vojvodom z Edinburghu, trvalo 73 rokov - až do smrti princa, ktorý zomrel 9. apríla 2021 vo veku 99 rokov.Dňa 9. septembra 2015 sa stala Alžbeta II. najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva, keď v dĺžke vládnutia prekonala svoju praprastarú matku, kráľovnú Viktóriu, ktorá vláda 63 rokov a 7 mesiacov. Po smrti saudskoarabského kráľa Abdalláha, ktorý zomrel 23. januára 2015 vo veku 90 rokov, sa stala aj najstaršou žijúcou aktívnou panovníčkou.Keď Alžbeta II. nastúpila na trón, britským premiérom bol Winston Churchill a na čele Sovietskeho zväzu stál Josif Vissarionovič Stalin. Na tróne prežila studenú vojnu aj pád komunizmu vo východnej Európe. Zažila aj útok na newyorské dvojičky, teroristický útok v Londýne, referendum Škótska o odtrhnutí od Británie či brexit.Na pozvanie slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča navštívila 23.-24. októbra 2008 spolu s manželom princom Philipom Slovensko.Začiatkom tohto roku predstavil Buckinghamský palác program osláv platinového jubilea kráľovnej na tróne. Jeho súčasťou bude vojenská prehliadka, koncert "svetových hviezd", možnosť nahliadnuť do niektorých rezidencií panovníčky, pouličné oslavy, ale aj súťaž o vytvorenie nového pudingu. Oslavy súvisiace so 70. výročím nastúpenia kráľovnej Alžbety II. na trón vyvrcholia štvordňovým víkendom 2.-5. júna, hoci rôzne akcie sa budú konať počas celého roka.