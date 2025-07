Spisovateľka J.K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera, má 60 rokov

Yate/Bratislava 31. júla (TASR) - Vždy chcela byť spisovateľkou. Najpokojnejšia je, keď sedí sama v izbe a vymýšľa príbehy. Pod pseudonymom J.K. Rowlingová je jednou z najpopulárnejších a najúspešnejších autoriek súčasnosti. Vo štvrtok 31. júla bude mať 60 rokov.



Preslávila ju knižná séria o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi. Príbehy o mladom čarodejníkovi z pera britskej spisovateľka, scenáristky a filmovej producentkysa stali najlepšie predávanou knižnou sériou na svete.



Joanne Rowlingová sa narodila 31. júla 1965 v meste Yate v Spojenom kráľovstve. Literatúra ju priťahovala od útleho detstva. Ako šesťročná napísala prvé poviedky. Z nástojčivosti rodičov si vybrala štúdium francúzštiny a klasickej filológie na univerzite v Exeteri, čo neskôr označila za chybu. Po ročnom pobyte v Paríži, ktorý bol súčasťou jej vysokoškolských štúdií, sa presťahovala do Londýna. Po ukončení vysokej školy prešla niekoľkými zamestnaniami, pracovala aj ako bilingválna sekretárka pre organizáciu Amnesty International.



Nápad na napísanie príbehu o chlapcovi navštevujúcom čarodejnícku školu dostala v lete 1990 počas cesty vlakom z Manchestru do Londýna, o čom spisovateľka neskôr povedala: „Harryho obrázok sa mi zrazu vyplavil priamo pred očami. Nedokážem povedať prečo, ani čo presne ho vyvolalo. V tom okamihu som videla Harryho aj školu pre malých kúzelníkov úplne jasne a zreteľne. Zrazu som myslela na chlapca, ktorý nevie, kým naozaj je, až do okamihu, keď dostane list z kúzelníckej školy.“.



Joanne Rowlingová prežívala v tom čase zložité životné obdobie. Nevedela uniesť stratu matky, ktorá zomrela v roku 1990 po dlhoročnom boji so sklerózou multiplex. Utiecť pred bolesťou a začať nový život sa rozhodla odchodom do Portugalska, kde vyučovala angličtinu. Tam sa aj vydala za svojho prvého manžela, portugalského televízneho reportéra Jorga Arantesa. V roku 1993 sa im narodila dcéra Jessica. Manželstvo ale nevydržalo a ešte pred rozvodom sa vrátila v roku 1994 spolu s dcérou do Edinburghu.



V hlavnom meste Škótska, nezamestnaná a žijúca zo štátnej podpory dokončila v roku 1995 svoj prvý príbeh o Harrym Potterovi. Pracovala na ňom nepretržite päť rokov.



Rukopis prvého dielu knižnej série zaslala 12 vydavateľstvám. Všetky ju odmietli. Fantasy román Harry Potter a kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997) vydalo napokon britské vydavateľstvo Bloomsbury. Krátko po vydaní zaznamenala kniha obrovský úspech a dlhé týždne kraľovala rebríčku bestsellerov vo viacerých krajinách sveta.



Povzbudená autorka v písaní pokračovala a napísala ďalších šesť, nemenej úspešných pokračovaní. Kúzelný svet Harryho Pottera ožil aj na filmovom plátne v ôsmich kasových trhákoch.



Z nezamestnanej slobodnej matky sa zrodila spisovateľka, ktorá sa stala vďaka písaniu kníh miliardárkou. V roku 2001 sa druhýkrát vydala za lekára Neila Murraya. O dva roky neskôr sa im narodil syn David Gordon a v roku 2005 dcéra Mackenzie Jean.



Autorka fenoménu menom Harry Potter sa aj v súčasnosti aktívne venuje literárnej tvorbe. V roku 2018 jej vyšla detektívka Lethal White. Je tiež autorkou románov pre dospelých a pod pseudonymom Robert Galbraith píše detektívnu sériu o Cormoranu Strikeovi, podľa ktorej bol nakrútený televízny seriál. Počas covidovej pandémie vydala dve rozprávkové knihy pre deti - Ikaboga (2020) a Vianočné prasiatko (2021).



Rowlingová pri vytváraní postáv často čerpala zo svojho okolia. Postava Severusa Snapea bola údajne inšpirovaná jedným z jej bývalých učiteľov, ktorý k nej bol nenávistný. Naopak, jedna z hlavných postáv Potterovskej série, Hermiona Grangerová, má predlohu v samotnej Rowlingovej. Rovnako ako mnoho ďalších literárnych, hudobných či filmových osobností, sa krátko objavila ako postavička v americkom kreslenom seriáli Simpsonovci.



Rowlingová získala množstvo ocenení a vyznamenaní, medzi inými Rad britského impéria a Medailu za zásluhy, francúzsky Rad čestnej légie, Cenu Hansa Christiana Andersena, Cenu Roberta F. Kennedyho a Blue Peter Gold Badge.



Rowlingová sa venuje aktívne aj filantropii. "Keď ste dostali omnoho viac, než potrebujete, máte morálnu zodpovednosť zachovať sa múdro a naložiť s tým inteligentne," povedala na margo svojej finančnej podpory charitatívnych organizácií.



Na zdanlivo ukončenú potterovskú sériu nadviazala Rowlingová dvojdielnou divadelnou hrou a tiež scenármi dvoch filmov z čarodejníckeho sveta. Americká televízna spoločnosť HBO teraz pripravuje seriál, ktorý má pokryť všetkých sedem dielov knižnej série, pričom každá kniha dostane jednu vlastnú sériu.