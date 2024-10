Britský herec Clive Owen oslavuje 60-ku

Coventry/Bratislava 3. októbra (TASR) – Clive Owen si popularitu divákov a priazeň filmových režisérov získal všestranným nasadením. Dokáže presvedčivo stvárniť kladnú postavu v romantickej snímke, ale najviac mu sedia záporné úlohy v drámach a trileroch. Známy britský filmový a divadelný herec jubiluje, vo štvrtok 3. októbra oslávi 60 rokov.



Clive Owen sa narodil 3. októbra 1964 v anglickom meste Coventry ako štvrtý z piatich bratov. Odmalička túžil po filmovom plátne. Jeho okolie bolo skeptické, avšak ambiciózny mladík sa prihlásil na prestížnu Kráľovskú akadémiu dramatických umení (The Royal Academy of Dramatic Art), ktorú v roku 1984 úspešne ukončil. Následne získal miesto v londýnskom divadelnom súbore Young Vic Theatre Company a predstavil sa vo viacerých Shakespearových hrách.



Ako dvadsaťštyriročný debutoval na filmovom plátne v romantickej dráme Vroom (1988). Veľkú popularitu v rodnej Británii mu priniesla hlavná úloha psychopata v televíznom seriáli Hazardér (1990). Na tento úspech nadviazal dramatickými rolami vo filmoch Zavri moje oči (1991) a Bent (1997). Hlavnou úlohou v britskom trileri Krupiér (1998) si získal väčšiu pozornosť kalifornských producentov.



Owenove silné obdobie prišlo v prvých rokoch tohto storočia, keď sa v pomerne krátkom intervale predstavil vo viacerých úspešných snímkach a po boku veľkých mien. S Mattom Damonom excelovali v trileri Agent bez minulosti (2002). Za rolu dermatológa Larryho v romantickej dráme Na dotyk (2004) získal Zlatý glóbus i cenu BAFTA ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe, ktorou podporil výkony Julie Robertsovej, Natalie Portmanovej a Juda Lawea. Záujem vyvolala aj filmová adaptácia komiksu Sin City - mesto hriechu (2005), kde stvárnil detektíva. O rok neskôr bol top kandidátom na úlohu slávneho agenta Jamesa Bonda, napokon ju však získal Daniel Craig.



V uplynulom období si Owen dal pauzu od filmového herectva a venoval sa točeniu seriálov, účinkoval v štyroch. V najnovšom (Monsier Spade) aj ako člen producentského tímu hrá hlavnú úlohu detektíva.



Clive Owen, priaznivec anglického futbalového klubu FC Liverpool, je ženatý od roku 1995 so Sarah-Jane Fentonovou, ktorá bola jeho divadelnou hereckou partnerkou. Majú dve deti.







Zdroje: www.csfd.cz, www.imdb.com