Britský herec Gerard Butler má 50 rokov

Glasgow/Bratislava 12. novembra (TASR)- Hollywoodsky herec Gerard Butler vytvoril postavy v mnohých úspešných filmoch ako napríklad Fantóm opery (2004), Ctihodný občan (2009), Dokonalá lúpež(2018). Hlavnú úlohu odohral aj v historickom veľkofilme z roku 2006 o Sparťanoch s názvom 300, ktorý zarobil viac ako 70 miliónov dolárov. Popularitu mu priniesli aj filmy P.S. Milujem Ťa(2007) a Chceš ma, chcem ťa (2007). V stredu 13. novembra vstúpi hrdina akčných a romantických komédií do radov päťdesiatnikov.



Gerard James Butler sa narodil 13. novembra 1969 v Glasgowe. Vyrastal s bratom a sestrou u matky, pretože rodičia sa rozviedli. Po ukončení strednej školy sa prihlásil na univerzitu v Glasgowe a vyštudoval právo. Po štúdiu sa zamestnal v právnickej firme, práca ho však nenapĺňala a tak sa rozhodol profesiu zanechať.



Život sa mu zmenil v okamihu, kedy sa v jednej z londýnskych kaviarní stretol s režisérom a scenáristom Stevenom Berkoffom, ktorý mu ponúkol úlohu v divadelnej hre Coriolanus. Z hry v roku 2011 vznikol aj rovnomenný film a hlavnú postavu stvárnil opäť Butler.



Prvú malú filmovú úlohu získal vo filme James Bond: Tomorrow Never Dies (James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera, 1997) v réžii Rogera Spottiswoodea. V tom istom roku si zahral v životopisnej snímke Johna Maddena Mrs. Brown (Pani Brownová, 1997). Film bol inšpirovaný skutočnými listami, kráľovnej Viktórie, ktoré písala v rokoch 1819 až 1901 istému Johnovi Brownovi. Butler v priebehu nakrúcania zachránil z rieky topiaceho sa chlapca, za čo dostal ocenenie za hrdinstvo od Royal Human Society. Film získal cenu BAFTA za najlepšie návrhy kostýmov.



Spolu s herečkou Andie MacDowellovou si zahral aj v silnom vojnovom príbehu, ktorý zobrazuje bitku o Vukovar s názvom Harrison's Flowers (Harrisonove kvety, 2000) v réžii Elie Chouraquia.



Škótskemu hercovi sa podarilo získať aj vedľajšie úlohy vo veľkorozpočtových produkciách ako napríklad v Bowmannovom akčnom fantasy Reign of Fire (Kráľovstvo ohňa, 2002), v Donnerovom Timeline (Prúde času, 2003), či v pokračovaní dobrodružstva Angeliny Jolie ako Lary Croft Tomb Raider: Kolíska života (2003).



Svoje herecké kvality predviedol aj vo filme o matke, ktorá chráni svojho syna pred násilným otcom s názvom Dear Frankie (Milý Frankie, 2004). Pod réžiu dojímavej snímky sa podpísala Shona Auerbachová.



Hlavnú postavu stvárnil v muzikáli The Phantom of the Opera (Fantom opery, 2004) v réžii Joela Schumachera. Svojou verziou príbehu o znetvorenom hudobnom géniovi, ktorý si okolo roku 1870 vyberie za príbytok katakomby pod parížskou operou a zaľúbi sa do mladej speváčky, prekonal Webber všetky rekordy. Divadelnú verziu muzikálu videlo dovedna viac ako 80 miliónov divákov na celom svete.



Odvážneho Sparťana zahral Butler v Snyderovom filme 300. Snímka vychádza z rovnomenného komiksu, ktorý prerozpráva príbeh bitky pri Termopylách, kde sa kráľ Leonidas a jeho 300 verných bojovníkov stretne s mnohonásobnou presilou Peržanov pod vedením kráľa Xerxa. V súvislosti s natáčaním filmu prešiel herec mimoriadne fyzicky náročným tréningom.



Romantických hrdinov vytvoril v dráme P.S. I Love You( P.S. Milujem Ťa, 2007) i v oddychovej Luketicovej komédii The Ugly Truth (Chceš ma, chcem ťa, 2007) s americkou herečkou Katherine Heiglovou v hlavnej úlohe.



Nesklamal ani v dramatickom thrillery Law Abiding Citizen (Ctihodný občan,2009). Butler sa predstavil ako pomstiteľ svojej vyvraždenej rodiny a bojovník proti nespravodlivému súdnemu systému.



Vo filme Machine Gun Preacher (Kazateľ Kalašnikov, 2011), ktorý bol vytvorený podľa skutočnosti, vykreslil Butler bývalého odsúdeného a drogovo závislého, ktorý po nájdení svojej cesty odcestuje do vojnou zničeného Sudánu, aby postavil sirotinec. Sympatie divákov si získal aj za postavu trénera v životopisnej dráme Chasing Mavericks (Mavericks: Na divokej vlne, 2012).



Ďalšia hlavná rola sa hercovi ušla aj v drsnej kriminálke z Los Angeles s názvom Den of Thieves (Dokonalá lúpež, 2018), ktorá sleduje životy členov elitnej policajnej jednotky, bojujúcej proti lúpežnému gangu.



Najnovšie si Gerard Butler zahrá hlavného hrdinu v akčnom filme The Plane. V novinke z pera Charlesa Cumminga a JP Davisa stvárni pilota komerčného lietadla Raya Torrancea, ktorému sa búrkou poškodeným strojom podarí pristáť vo vojnovej zóne. Herec sa na ňom bude podieľať aj ako producent.



Hollywoodsky herec sa zapája do charitatívnych akcií. V Libérii navštívil niekoľko škôl, v ktorých funguje charitatívna organizácia na podporu stravovania chudobných Mary’s Meals.