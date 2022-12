Britský herec a miláčik publika Jude Law má 50 rokov

Britský herec Jude Law pózuje so slovenskými herečkami Luciou Siposovou (vpravo) a Gabrielou Marcinkovou počas predstavenia filmu 360 vo Viedni 26. apríla 2011. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 29. decembra (TASR) – Napriek svojmu veku má za sebou širokú škálu filmov, ocenení a uznaní. Stvárnil rôznorodé role, napríklad legendárneho sovietskeho ostreľovača Vasilija Zajceva vo vojnovej dráme Nepriateľ pred bránami (2001), či zraneného vojaka Konfederácie Inmana vo filme, ktorý pojednáva o období americkej občianskej vojny - Návrat do Cold Mountain (2003). Zahral si aj doktora Johna Watsona v dvojdielnom spracovaní Sherlocka Holmesa od režiséra Guya Ritchieho.Britský filmový, seriálový a divadelný herec Jude Law sa vo štvrtok 29. decembra dožíva 50 rokov.David Jude Heyworth Law sa narodil 29. decembra 1972 v Londýne do rodiny učiteľov milujúcich divadlo.Podľa umelcových vlastných slov ho pomenovali podľa kombinácie novely od Thomasa Hardyho - Nešťastný Jude a pesničky od legendárnej kapely The Beatles - Hey Jude. Svoju kariéru odštartoval na divadelných doskách v roku 1992 ako 20-ročný a postupne hral v mnohých hrách po celom Londýne. Už v začiatkoch ho nominovali na cenu Laurence Oliviera v kategórii "Výnimočný nováčik". Po prvých, ale vzácnych úspechoch sa relokoval na Broadway do New Yorku, kde začal zbierať ďalšie divadelné ceny, vrátane Theatre World Award.Jedným z prvých známejších filmov, kde si Law zahral, bol futuristický sci-fi snímok Gattaca (1997) s Umou Thurmanovou a Ethanom Hawkeom. Svoj herecký talent prejavil aj vo filme Polnoc v záhrade dobra a zla (1997) s Kevinom Spaceym či Johnom Cusackom.Dôležitým medzníkom v jeho kariére bola vedľajšia úloha v psychologickom trileri Talentovaný pán Ripley (1999), v ktorom sa predstavil po boku Matta Damona postavou Dickieho Greenleafa. Za stvárnenie tejto postavy si vyslúžil nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe (2000).Lawova filmová kariéra naberala na obrátkach rolami v takých filmoch ako už spomínaný Nepriateľ pred bránami (2001), A.I. Umelá inteligencia (2001), Cesta do zatratenia (2002), Návrat do Cold Mountain. V tomto úspešnom filme si zahral po boku hereckej osobnosti Nicole Kidmanovej.povedala pre TASR slovenská herečka Lucia Siposová, ktorá si v roku 2011 po boku Lawa zahrala vo filme režiséra Fernanda Meirellesa s názvom 360. V tomto filme účinkovala aj ďalšia slovenská herečka Gabriela Marcinková, ako aj legenda hereckého plátna Anthony Hopkins.Ďalšími filmami, v ktorých sa herec objavil boli napríklad Letec (2004), Sherlock Holmes (2009), Sherlock Holmes: Hra tieňov (2011), Hugo a jeho veľký objav (2011), Anna Karenina (2012), Grandhotel Budapešť (2014) a ďalšie. Nezabudnuteľný je tiež v novších snímkach ako Král Artuš: Legenda o meči (2017), Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny (2018), Captain Marvel (2019), či ako hlavná postava v seriáli Nový pápež.Siposová na záver priznala, že komunikačný problém s Lawom sa prelomil počas nakrúcania.dodala záverom Siposová.Britský herec bol viac razy ženatý a je otcom dovedna šiestich detí.