Britský spevák a producent Artemas oznámil svetové turné

Bratislava 12. júla (TASR) - Britský spevák a producent Artemas prežíva zlomový rok. Jedna z najstreamovanejších piesní tohto roka I Like the Way You Kiss Me má na konte už 900 miliónov streamov, dosiahla na 1. miesto v rebríčku Billboard Global 200, 12. miesto v Billboard Hot 100, 3. miesto v UK Official Singles Chart a pokorila hranicu troch miliónov videní na sociálnej sieti TikTok. Zaujímavosťou je, že skladbu si obľúbili slovenské rádiá natoľko, že sa už druhý týždeň drží na prvej priečke v prehľade najhranejších piesní u nás. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Po úspešnom hite Artemas vydáva jeho prvú rozsiahlejšiu nahrávku - mixtape s názvom Yustyna. Nadväzuje na doterajší úspech darkwave alt-popu, ktorý doposiaľ rozvíjali umelci ako The Weeknd, Ekkstacy či The Neighbourhood. Štrnásťtracková nahrávka odhaľuje intímne a explicitné momenty zo súčasných i predošlých Artemasových vzťahov a ponúka poslucháčom neskreslený pohľad do jeho života.



Projekt prichádza mesiac pred tým, ako Artemas zaháji svoje svetové turné, v rámci ktorého 22. septembra zavíta aj do Prahy a predtým sa 7. augusta predstaví fanúšikom na Szigete.