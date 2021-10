Legendárny britský spevák a skladateľ Sting oslavuje 70. narodeniny

Herečka Meryl Streepová a britský spevák a hudobník Sting, prezlečení za postavičky z rozprávky o Čarodejníkovi z krajiny Oz, počas spoločného vystúpenia na koncerte Revlon Concert for the Rainforest Fund, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. októbra (TASR) – Britský hudobník Sting začínal ako spevák, skladateľ a hráč na basgitaru v rockovej skupine The Police. Svoje najväčšie úspechy však dosiahol na sólovej dráhe, na ktorú sa vydal v polovici 80. rokov. Má na konte množstvo hitov ako napríklad Englishman in New York, Fragile či Brand New Day. Na hudobnej scéne pôsobí už viac ako štyri desaťročia. Svojou tvorbou sa zaradil medzi jednu z najvýznamnejších osobností populárnej hudby.V sobotu 2. októbra bude mať Sting 70 rokov.Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, sa narodil 2. októbra 1951 v anglickom meste Wallsend. Rozhodol sa byť učiteľom a navštevoval Pedagogickú fakultu na Warwick University v Coventry, neskôr študoval na Northumbria University.Už počas štúdia sa venoval športu a hre na kontrabas. Vystupoval so skupinami Phoenix Jazzmen a Last Exit. Od jedného zo svojich spoluhráčov dostal prezývku Sting kvôli čierno-žltému pruhovanému svetru, ktorý nosieval na pódiu.V roku 1977 sa presťahoval do Londýna. Práve tu sa zrodila skupina The Police, v ktorej hral Sting na basgitaru a stal sa sólovým spevákom. Spolu s ním ju zakladal bubeník Stewart Copeland, rodák z egyptskej Alexandrie a americký občan. Tretím do partie bol Korzičan, gitarista Henri Padovani. V máji vyšiel skupine prvý singel Fall Out.Po odchode Padovaniho na jeho miesto nastúpil talentovaný a všestranný gitarista Andy Summers a začala sa zlatá éra The Police, skupiny, ktorá svojou zmesou novej vlny, punku a reggae okamžite zaujala poslucháčov. Záujem vyvolal v apríli 1978 jej nový singel Roxanne.V tom istom roku kapela koncertovala v Spojených štátoch a v novembri jej vyšiel prvý album s názvom Outlandos D'Amour. Jeho nahrávanie skupinu vyšlo len na 3.000 libier. Investícia sa však mnohonásobne zúročila, album sa v anglickom rebríčku dostal na 6. miesto. Singel Message In A Bottle, ktorý vyšiel 10. septembra 1979, sa v britskom rebríčku dostal na prvú priečku. O necelý mesiac vyšla druhá LP s názvom Reggatta De Blanc.Úspešné boli aj ďalšie albumy Zenyatta Mondatta (1980) a štvrtý Ghost In The Machine (1981), v ktorom popri tradičnom gitarovom zvuku skupiny zazneli na väčších plochách aj klávesy.Na výročnom odovzdávaní cien Brit Awards vo februári 1982 vyhlásili The Police za najlepšiu britskú skupinu. Deň nato získala ďalšie dve ceny Grammy. Vzápätí bodovala s hitom Every Breath You Take. Piaty album Synchronicity vyšiel 11. júna 1983 a vyniesol im tri Ceny Grammy.Vo februári 1986 získali cenu Brit Awards Za vynikajúci prínos do britskej hudby. Sting však dal prednosť sólovej muzikantskej aj hereckej dráhe a skupina The Police sa rozpadla, aby sa schádzala už len pri príležitostných vystúpeniach.Ešte v júni 1985 vydal Sting prvý sólový album Dream Of The Blue Turtles. Rozhodol sa tiež naplniť svoje herecké ambície. Vo filme Nevesta (The Bride, 1985) si zahral hlavnú úlohu dr. Frankesteina.V októbri 1987 mu vyšiel album s názvom ...Nothing Like The Sun. Z neho pochádza známy hit Englishman In New York, či pieseň Fragile. Sting vystúpil 11. júna 1988 vo Wembley na koncerte k 70. narodeninám Nelsona Mandelu. Zapojil sa do svetového turné organizácie Amnesty International, do akcie Za záchranu brazílskych tropických pralesov, spolu s Paulom McCartneym tiež do kampane za zlepšenie životného prostredia.V tomto období dosiahol ďalší herecký úspech, keď sa predstavil na Broadwayi ako Mackie Messer v legendárnej Žobráckej opere. Nasledovali albumy The Soul Cages (1991) a Ten Summoner's Tales (1993), ktorými Sting potvrdil nielen svoje muzikantské kvality, ale tiež schopnosť prekračovať žánrové hranice a kombinovať prvky rocku, jazzu, či folku.Počas sólovej dráhy vydal Sting štrnásť štúdiových albumov, zatiaľ poslednými sú 57th & 9th z novembra 2016 a najnovší My Songs, ktorý vyšiel v máji 2019.Sting má na konte neuveriteľných 25 American Music Awards a 16 cien Grammy. Na november ohlásil vydanie nového albumu The Bridge. Ako herec sa predstavil v troch desiatkach filmov a televíznych seriálov. Je držiteľom čestných doktorátov na Northumbia University a na prestížnej hudobnej akadémii Berklee College of Music.Je druhýkrát ženatý, s druhou manželkou Trudie Stylerovou majú štyri deti.Na Slovensku Sting vystupoval sedemkrát, prvý raz 12. marca 2000, zatiaľ naposledy koncertoval 30. júna 2019 v rámci turné My Songs Tour na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.