Bruce Lee, filmový kráľ bojových umení, sa narodil pred 80 rokmi

San Francisco/Bratislava 27. novembra (TASR) - Na otázku, kto bol alebo je najväčší filmový kung-fu bojovník, asi väčšina skalných fanúšikov akčných filmov vysloví jedno meno - Bruce Lee. Od narodenia čínsko-amerického herca, priekopníka bojových umení v akčných snímkach, uplynie v piatok 27. novembra 80 rokov.



Ikona filmov, v ktorých dobro a spravodlivosť nevíťazí len pomocou dôvtipu, ale aj vďaka bojovníkovi rozdávajúcemu tvrdé údery, žila krátko. Bruce Lee totiž zomrel ako 32-ročný, ale nesmrteľnú slávu dosiahol dnes už kultovými "akčákmi" Päsť plná hnevu (1972), Cesta draka (1972) či Drak prichádza (1973).



Bruce Lee sa narodil 27. novembra 1940 v San Franciscu, ale od ranného detstva do svojich osemnástich rokov žil v Hongkongu. Jeho otec bol operný spevák, vďaka čomu sa už ako dieťa objavil vo filmoch v malých epizódnych úlohách. Keď mal 12 rokov prepadli a zbili ho členovia jedného z hongkonských gangov. Po tomto incidente sa rozhodol naučiť bojové umenia Kung-fu a Wing Chun. Trénoval ho jeden z najlegendárnejších veľmajstrov ázijských bojových umení známy pod menom Ip Man. Temperamentnému chlapcovi však nepostačovalo len bojové umenie. Venoval sa aj tancu a v roku 1958 dokonca vyhral tanečnú súťaž v latinskoamerickom tanci čača.



V osemnástich rokoch poznamenala jeho život ďalšia pouličná bitka, v ktorej už viac rán rozdal ako utŕžil. Jedného z protivníkov však zbil tak, že sa dostal do problémov s políciou. Vďaka tomu, že mal aj americké občianstvo mohol opustiť Hongkong a odísť do rodného San Francisca.



V roku 1959 sa teda opäť ocitol v čínskej štvrti v San Franciscu, kde pracoval v reštauráciách a ako tanečný inštruktor. V slnečnej Kalifornii však nevydržal dlho. Presťahoval sa do Seattlu, kde začal navštevovať Edison Technical College, na ktorej dosiahol slušné študijné výsledky. Tie mu dodali sebavedomie a prihlásil sa aj na Washingtonskú univerzitu, ktorú ukončil bakalárskym titulom.



Na univerzite sa zoznámil s Lindou Emeryovou, ktorá sa v roku 1964 stala jeho manželkou. Narodili sa im dve deti - syn Brandon (tiež známy herec akčných filmov, ktorý však v roku 1993 tragicky zahynul pri nakrúcaní filmu Vrana) a dcéra Schannon, ktorá sa rovnako vydala na hereckú dráhu.



Po skončení univerzity hľadal Bruce Lee uplatnenie len ťažko, a preto si v roku 1963 otvoril svoju prvú Kung-fu školu. Pozornosť filmových producentov upútal už o rok neskôr na medzinárodnom turnaji bojových umení - Long Beach Karate. Predviedol na ňom nielen svoje dokonale vyšportované telo, ale aj vycibrený bojový štýl.



Po narodení syna Brandona v roku 1965 sa presťahoval do Los Angeles, kde si opäť otvoril školu bojových umení a jeho žiakmi boli napríklad basketbalista NBA Kareem Abdul-Jabbar, herec Steve McQueen, ale tiež začínajúci Chuck Norris.



V "Meste anjelov" sa zoznámil s producentom Williamom Dozierom, ktorý mu ponúkol úlohu v americkom seriáli The Green Hornet (1966). Seriál nebol až taký úspešný, ale pomohol mu k popularite. Paradoxne však nie v USA, ale v Hongkongu, kam sa vrátil potom ako ho Hollywood sklamal, keď štúdio Warner Brothers nerealizovalo jeho scenár k filmovému projektu The Silent Flute (Tichá flauta). Film sa na námet Leeho realizoval až neskôr a hlavnú postavu stvárnil David Carradine.



Rozčarovaný Bruce Lee sa vrátil do Hongkongu, kde nakrútil svoje najznámejšie snímky ako Veľký šéf (1971), Päsť plná hnevu (1972), Cesta draka (1972), v ktorom sa odohral aj legendárny súboj medzi ním a Chuckom Norrisom.



Po úspechu filmu Cesta draka si štúdio Warner Brothers spomenulo na Leeho a vznikla legendárna americko-hongkongská snímka Drak prichádza (1973). Premiéry filmu sa však 32-ročný Bruce Lee nedožil. Zomrel 20. júla 1973 oficiálne na následky krvácania do mozgu po užití liekov proti bolesti hlavy. Okolo jeho smrti ale dodnes koluje veľa záhad a legiend.



Bruce Lee nebol však len herec, ale aj majster a veľký popularizátor ázijských bojových umení. Vytvoril svoj vlastný štýl - Jeet Kune Do, ktorý je akousi syntézou rôznych bojových štýlov.