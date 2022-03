SKONČIL S HERECTVOM: Bruceovi Willisovi diagnostikovali mu afáziu

Los Angeles 30. marca (TASR) - Akčný hrdina Bruce Willis, hviezda filmovej série Smrtonosná pasca, pre chorobu končí s herectvom. V stredu to oznámila jeho rodina, na ktorú sa odvolali tlačové agentúry AP a AFP.



"Bruce má určité zdravotné problémy a nedávno mu diagnostikovali afáziu, ktorá postihuje poznávacie schopnosti," uviedla jeho rodina v odkaze na sociálnej sieti Instagram.



Afázia je choroba, ktorá spôsobuje stratu schopnosti pochopiť reč alebo hovoriť slová.



"V dôsledku toho a po intenzívnom rozmýšľaní Bruce ukončuje svoju kariéru, ktorá preňho tak veľa znamená," dodala jeho rodina.



Pod vyhlásenie sa podpísali hercova manželka Emma Hemingová Willisová, jeho exmanželka Demi Moore a jeho päť detí Rumer, Scout, Tallulah, Mabel a Evelyn.



"Prechádzame tým ako silný rodinný celok a chceme to oznámiť aj vám, fanúšikom, pretože vieme, ako veľa pre vás Bruce znamená, tak ako vy preňho. Bruce vždy vraví ˇTešte sa´ a máme v pláne spolu sa toho aj držať," dodali Willisovi blízki.



Afázia nastáva zvyčajne po mozgovej príhode alebo po úraze hlavy, ale môže sa vyvinúť aj postupne pri pomaly rastúcom nádore na mozgu alebo počas choroby, ktorá spôsobuje degeneratívne zmeny na mozgu. Liečba prebieha v prvom rade ako terapia reči a pacienti sa učia aj neverbálne spôsoby komunikovania.



Správa o Willisovi, jednom z najpopulárnejších hercov Hollywoodu, sa okamžite rozšírila na internete a fanúšikovia začali reagovať. Filmy s Willisom počas jeho 40-ročnej kariéry zarobili po celom svete vyše päť miliárd dolárov. Herec často, prakticky neustále, pracoval.



Nakrútil veľa akčných trilerov, ktoré sa majú premietať v roku 2022, napríklad "Gasoline Alley", "A Day to Die" a "Fortress: Sniper's Eye".